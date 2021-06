Garfagnana



25 anni fa l’alluvione in Garfagnana e Versilia: il ricordo rivive nel libro di Tommaso Teora

giovedì, 17 giugno 2021, 08:18

di andrea cosimini

320 fotografie in bianco e nero, scattate subito dopo l'alluvione e nei due anni successivi della ricostruzione. E’ questo che il castelnuovese Tommaso Teora, che ancora una volta ci sorprende, ha voluto immortalare nel suo ultimo libro, ’25 anni fa’, edito da Tra le righe libri: un viaggio che riporta alla memoria quel 19 giugno 1996, giorno della tragica alluvione che colpì la Garfagnana e la Versilia, lasciando una cicatrice indelebile per le popolazioni del posto.

Le foto sono pubblicate in ordine cronologico e, per questo, il libro acquista un maggior valore perché segue il percorso della ricostruzione. Circa 300 pagine con le presentazioni del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, del presidente della provincia Luca Menesini, del presidente dell’unione dei comuni della Garfagnana Andrea Tagliasacchi, del sindaco di Stazzema Maurizio Verona, del primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, dell’ex sindaco di Stazzema Giampiero Lorenzoni e di Michele Silicani, ex presidente della comunità montana dell'Alta Versilia nonché ex primo cittadino di Stazzema.

Il libro, in italiano e inglese, contiene materiale raccolto dall’autore nell’arco dei 17 viaggi compiuti, in totale, a Cardoso e Fornovolasco.

“Sono passati ormai venticinque anni – scrive Tommaso Teora nella premessa al suo libro - e qualche frammento di memoria se ne sta andando. Fortunatamente esiste la fotografia. Comunque ricordo benissimo quel mercoledì 19 giugno 1996, quando, verso le 16, vidi per caso il torrente Turrite Secca, che attraversa Castelnuovo Garfagnana, leggermente ingrossato e con l'acqua di un colore marrone chiaro. "Mah! - mi chiesi - Cosa è successo? Com'è possibile? Qui ha fatto un temporaletto estivo di poco conto, verso le 13”. Alzando gli occhi ad ovest, verso le Apuane, mi accorsi che là il cielo era plumbeo. La sera stessa tutto fu più chiaro, vedendo la tv e ascoltando le notizie per radio. Quei 12 km di spessore di nubi sopra le Apuane meridionali avevano causato quell'immane disastro in Garfagnana e soprattutto in Alta Versilia [...]”.



Il libro verrà presentato a Fornovolasco sabato 19 giugno, alle 17, e a Cardoso domenica 20 giugno, alle 17. Il prezzo di copertina è 25 euro.