Garfagnana



A Cerageto verranno inaugurate una biblioteca e una panchina rossa

mercoledì, 9 giugno 2021, 16:39

Sabato 12 giugno sarà un giorno di festa per il comune di Castiglione di Garfagnana: alle 11, presso il circolo “Vittorio Lorenzetti” di Cerageto verrà inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne. Sarà la settima panchina rossa nel territorio comunale, che ne avrà così una per ciascuna frazione, capoluogo compreso, ovviamente. Nella stessa occasione, alle 11:30, seguirà l’inaugurazione di una biblioteca pubblica, che sorgerà all’interno del circolo, nell’edificio della ex scuola elementare. “Il comune di Castiglione – commenta il consigliere delegato alla cultura Roberto Tamagnini – avrà così tre biblioteche pubbliche, oltre a quella del capoluogo e a quella di Chiozza, un fatto eccezionale e molto significativo per la valorizzazione del nostro territorio. Ringrazio i volontari del circolo Lorenzetti e l’associazione “Non ti scordar di me”, molto attiva in tutto il territorio”.