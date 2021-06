Garfagnana



Ambito turistico: al via la diffusione del nuovo materiale promozionale

venerdì, 4 giugno 2021, 13:32

Si è conclusa la prima fase di realizzazione del materiale che accompagnerà la promozione dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio. La conferenza dei sindaci, nella seduta del 24 maggio, lo ha definitivamente approvato dopo una dettagliata presentazione in videoconferenza da parte di CICLICA s.r.l., agenzia di marketing territoriale aggiudicataria del progetto.



Ad oggi gli strumenti promozionali realizzati consistono in una serie di video che si ispirano ai tematismi che più caratterizzano il nostro prodotto turistico, dal patrimonio storico dei borghi ai sapori delle eccellenze locali, dalle grandi risorse naturalistiche dei parchi, della montagna e delle vie d’acqua alle attività outdoor che è possibile praticare sul territorio. I video, disponibili al seguente link sul canale YouTube ufficiale dell’Ambito turistico, sono coordinati graficamente con la campagna regionale Rinascimento Senza Fine e realizzati sia in versione integrale che teaser affinché sia agevolato il loro utilizzo in base alle diverse esigenze di promozione: in occasione di fiere di settore, all’interno degli uffici turistici, durante la programmazione di spot pubblicitari. E’ imminente, inoltre, la diffusione e promozione digitale dei video tramite i canali social dell’ambito.



La conferenza ha inoltre approvato la mini-guida pieghevole che andrà in stampa sia in lingua italiana che inglese e verrà successivamente distribuita negli uffici d’informazione e diffusa tra gli operatori turistici. Il pieghevole intende raccontare quelle che sono le principali attrazioni del territorio, selezionate dall’Ambito grazie alla collaborazione di tutti i comuni che hanno segnalato le loro priorità in termini di promozione. La pubblicazione è corradata da alcune delle immagini dell’archivio di Ambito realizzato durante la campagna fotografica che ha previsto la copertura dei principali attrattori dei 19 comuni aderenti.

L’intero materiale è stato presentato anche al nuovo Direttore di Toscana Promozione Turistica, Dottor Tapinassi, in visita presso gli uffici di Ambito nelle scorse settimane, il quale ha ha valutato molto positivamente il lavoro svolto. I video, le immagini e il pieghevole, oltre ad essere messi a disposizione di tutti, saranno inseriti e utilizzati in tutte le azioni promozionali che l’Ambito sta sviluppando per implementare la conoscenza della nostra destinazione turistica.

Viste le innumerevoli bellezze e sfaccettature che il territorio può offrire, seguirà una seconda fase di produzione necessaria a raccontare la Garfagnana Valle del Serchio in ogni suo aspetto.

Il presidente della Conferenza dei Sindaci di Ambito, Andrea Tagliasacchi, desidera esprimere un vivo ringraziamento alla struttura per il lavoro svolto in questo delicato momento di avvio dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio.