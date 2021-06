Garfagnana : piazza al serchio



Andrea e Renzo Campoli presentano il volume “Una magnifica annata”

sabato, 19 giugno 2021, 12:57

Domenica 20 giugno, alle 17.30, a Sant’Anastasio di Piazza al Serchio nell’aia dei Campoli, alla presenza degli autori Andrea e Renzo Campoli e dell’editore Andrea Giannasi, che condurrà l’evento, viene presentato il volume “Una magnifica annata”, la storia di un gruppo di amici che nel lontano 1984 decisero di mettersi insieme per dar vita ad una squadra di calcio, il Circolo Pe.sa.co, che, sotto i colori gialloneri, comprendeva i paesi di Petrognola, Sant’Anastasio e Colognola. Sarà presente il sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari. Al termine spuntino a base di prodotti tipici locali e bomboloni della Marinella offerto al gentile pubblico. Sarà allestita anche una postazione televisiva per seguire la partita Italia-Galles.

Squadra prettamente paesana dove gli "stranieri" provenivano da Piazza al Serchio e da Barga. In questo libro è narrata la loro storia calcistica culminata con la vittoria finale nel campionato Amatori Uisp della Garfagnana. Scritto a quattro mani da Andrea e Renzo, bambino di otto anni in quel tempo ma con la mente piena dei fasti di quella Magnifica Annata. Questo libro ricostruisce, partita dopo partita, quella Magnifica Annata, unendo alle storie dei calciatori amatoriali le domeniche calcistiche della massima serie, nonché alcune vicende del u.s. Piazza al Serchio. Inoltre sono presenti alcuni cenni di cronaca di quel tempo come il famoso allarme terremoto del ’85. La storia è narrata in prima persona da Andrea Campoli, allenatore di quella squadra, e dal piccolo Renzo che seguì con gli occhi di un bambinol’intera storia fatta di amicizia sfida e tanta passione. In questo libro anche un altro racconto di vita vissuta, dal titolo: Campanari, Priore e Chierichetti che aiuta il lettore a conoscere la vita di Sant'Anastasio tra riti, cerimonie e lo scorrere ciclico della vita di un mondo oggi perduto. Storie di come le campane suonate a mano da tre campanari, uno per ciascuna campana, annunciavano alla comunità vita, morte e anche aspettativa di miracoli. A secondo di come suonava la campana si capiva e ancora si capisce chi era morto; se uomo, donna o bambino. Storie di Priore, le quali erano due ragazze in età da marito che prestavano servizio in Chiesa per un anno intero. Storie di Chierichetti, discoli per natura, con tutte le vicissitudini vissute in quel tempo.Un fluire veloce di eventi che riportano la mente a rivivere quei momenti pieni di gioventù e spensieratezza. Eravamo felici e non lo sapevamo.

Campoli Andrea, vero nome Andreino Moreno, è nato a Castelnuovo di Garfagnana il 30 novembre 1952 e risiede da sempre nel paese di S. Anastasio in comune di Piazza al Serchio in provincia di Lucca. Sposato con Marinella, due figli, Renzo e Sabrina e nonno di Alessio. Titolo di studio: Scuola Media. Operaio presso Corghi spa dove ha lavorato per oltre 40 anni ed ora pensionato. Nel 1990 fu eletto consigliere al comune di Piazza al Serchio ed in quell’ambito fu tra i promotori della Manifestazione itinerante Natale Insieme dove cominciò a raccontare le “ fole “. Nel

2005 partecipò al festival Il Canto del Mondo ideato dalle provincie di Lucca, Massa,

Parma e Reggio Emilia, come raccontatore di fole e col nome di TatoneContafole. Partecipò anche l’anno successivo e da li spiccò il volo come contafole. Grande lettore “divoratore “ di libri, in età avanzata ha scoperto la poesia ed i poeti più importanti. Si è voluto cimentare in questo campo raccontando pensieri e storie in rima. Autore del libro (Garfagnana Editrice) La Fontana dei Pensieri e storie in Rima, dove ha riscosso un discreto successo, sia di critica che di pubblico. Ha continuato a scrivere in rima pubblicando il suo secondo libro, edito da Garfagnana Editrice, La Valle Incantata. Il libro racconta la sua amata Garfagnana del tempo che fu, gli antichi sapori, antichi mestieri e le sue fole raccontate alla sua maniera. Come il primo libro a riscosso un uguale successo. È tornato al suo pubblico con una terza pubblicazione, raccontando i Personaggi che hanno onorato la Garfagnana. Con Apuani, la sua quarta pubblicazione, cambia totalmente il suo modo di scrivere abbandonando, per il momento, la sua scrittura in versi. Con Apuani un bel tomo di quasi 600 pagine composto da 5 racconti vince la sua scommessa personale con la prosa. Nel frattempo partecipa a diversi concorsi letterari riportando lusinghiere attestazioni e apprezzamenti. Al Festival Resistente di Grosseto arriva primo con la poesia Petrov. Per un autodidatta come lui una vittoria del genere, rafforzò la sua voglia di proseguire nel difficile mondo letterario. Quando all’orizzonte si profila un’altra scommessa, questa volta col suo Editore, l’accetta e si rimbocca le maniche.

Scrive due libri di cucina in collaborazione con sua moglie Marinella, i quali riportano un ottimo successo e dei quali, il secondo Polenta e Ossi, è stato recensito dalla rubrica letteraria del TG2. Collabora e cura la stesura di un terzo libro di cucina Le Nostre Ricette con 30 autrici iscritte al suo gruppo facebook Antichi Sapori Apuani che prende il nome dall’omonimo libro. Oggi torna in libreria con il suo ottavo libro scritto in collaborazione con suo figlio Renzo. ​

Renzo Campoli, nato il 01/05/1977, a Castelnuovo Garfagnana. Sposato con Antonella e padre di Alessio. È residente a Dinazzano in comune di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia. Lavora presso la Corghi di Correggio. Grande appassionato di libri, una cinquantina di letture all’anno il suo bottino spaziando su vari fronti. Spinto dal padre lo ha accontentato cimentandosi in quest’opera.