Garfagnana



Annullata la sagra dei maccheroni a Sillicagnana

giovedì, 24 giugno 2021, 13:53

La ASD Sillicagnana, all’interno dell’ultimo consiglio direttivo, ha ufficializzato l’intenzione di non proceder all’organizzazione della consueta Sagra dei Maccheroni per l’estate 2021.



La decisione, presa a malincuore dai soci, fa slittare quindi al 2022 l’appuntamento per l’edizione numero 45 della longeva sagra basata sul piatto tipico dei maccheroni al ragù, consuetamente svolta presso gli impianti sportivi di Sillicagnana.



"Le difficoltà connesse all’attuale situazione pandemica - spiegano gli organizzatori - non avrebbero permesso di organizzare con serenità un evento che fa dello spettacolo, dell’animazione e dello stare insieme in allegria i suoi assi portanti. L’annullamento deciso vuole essere anche un gesto solidale e di rispetto nei confronti di ristoratori ed alle altre attività fortemente colpite dalla pandemia nel corso dell’ultimo anno".



L’obiettivo degli organizzatori, e soprattutto l’auspicio è quello di poter riabbracciare il proprio pubblico nell’estate 2022 con sorprese e novità sia per quanto riguarda la Sagra sia per quanto riguarda la Maccheron…Aia, percorso gastronomico per le aie del centro storico, fermo a causa pandemia all’edizione del 2019 e per il quale l’associazione ne ha deciso l’annullamento per l’estate 2021.



L’associazione ha deciso invece di confermare, dopo un anno di stop, l’appuntamento con il Gran Premio della Garfagnana, gara ciclistica a carattere Nazionale di categoria Juniores, organizzata nel rispetto delle normative federali. "L’evento - spiegano gli organizzatori - ha l’obiettivo di valorizzare il territorio della Garfagnana e le sue bellezze paesaggistiche, il percorso si snoda infatti lungo il nostro territorio, con partenza ed arrivo previsti presso gli impianti sportivi di Sillicagnana. L’aspettativa è quella di portare sul percorso appassionati di ciclismo e

della nostra terra, appuntamento quindi per domenica 18 luglio".