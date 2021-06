Garfagnana : villa collemandina



Anziano si perde a Corfino: ritrovato dopo una notte di ricerche

domenica, 20 giugno 2021, 21:27

di andrea cosimini

Si sono protratte nella notte le ricerche dell'uomo, 87enne, originario di Corfino, che ieri pomeriggio, intorno alle 17, aveva richiesto aiuto chiamando direttamente il sindaco di Villa Collemandina, Francesco Pioli, al quale aveva comunicato di essersi spostato a valle del sentiero 56 che dal paese porta all'alpeggio di Campaiana e di essere caduto.



Subito è stata allertata la stazione di Lucca del soccorso alpino che, dopo avere avvertito la centrale 118, ha procededuto con le operazioni di ricerca alle quali ha partecipato anche Pegaso 3 sorvolando la zona.



La persona dispersa non era in grado di dare punti di riferimento precisi per cui è stato necessario perlustrare una zona molto ampia fra il sentiero 56 ed il sottostante torrente. Il disperso è stato ritrovato in discrete condizioni alle 2.30 dagli uomini a terra e all’alba è stato recuperato con l’elicottero NH90 della marina militare. I tecnici del soccorso alpino con personale medico, dopo aver proceduto a stabilizzare il ferito, hanno proceduto a bonificare la zona per il recupero tramite elicottero.



Il ritrovamento è stato effettuato grazie alla sinergia delle le forze dispiegate sul campo. Il drone dei vigili del fuoco, coordinandosi con le indicazioni provenienti dall’infortunato, è riuscito a localizzare l’uomo, che è stato raggiunto dal cane Anuk, un border collie tricolore, e dal suo conduttore Emiliano Ruggero dell’Associazione Autieri di Castelnuovo Garfagnana.



Alle operazioni hanno partecipato, oltre a vigili del fuoco e soccorso alpino, i carabinieri forestali, i carabinieri di Villa Collemandina, gli stessi paesani e anche gli esponenti del comune, che hanno attivato il centro operativo comunale con il responsabile tecnico della protezione civile dell’Unione dei Comuni Garfagnana Mauro Giannotti. Operazione a lieto fine, dove tutte le forze dispiegate sul campo si sono coordinate con la massima efficacia.



L'uomo, con alcune ferite, è stato portato in ospedale con l'elicottero per i dovuti accertamenti.

