Garfagnana



Aree interne, Gal: “Per Toscana diffusa servono risorse e condivisione progetti”

mercoledì, 9 giugno 2021, 18:08

Il consiglio regionale ha approvato una proposta di risoluzione (numero 84) che chiede alla giunta di indirizzare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per lo sviluppo delle aree interne in modo proporzionale al peso che tali territori rappresentano per la Toscana.



Per i presidenti dei Gruppi di azione locale (GAL) Lunigiana, Roberto Galassi e Gal MontagnAppennino, Marina Lauri, "è una grande soddisfazione vedere che le istituzioni hanno finalmente capito il potenziale delle aree interne, territori storicamente svantaggiati, ma che rappresentano una risorsa fondamentale per lo sviluppo dell'intero territorio regionale: dalla tenuta idrogeologica, al comparto turistico, dall'occupazione dei cittadini alla tutela di antichi mestieri. Per raggiungere l'obiettivo di una Toscana diffusa e senza disuguaglianze tra territori servono risorse e condivisione di progetti per non lasciare indietro nessuno".



Per i gruppi di azioni locale della Lunigiana e della MontagnAppennino "è importante coordinare bene le risorse, sapendo che il PNRR prevede interventi sui territori più remoti e da rivitalizzare, siamo soddisfatti che la Regione si sia presa carico di rafforzare queste politiche. Anche la programmazione 2021/2027 dei fondi comunitari è occasione da non perdere per dare organicità maggiore alle politiche e i Gal possono essere strumento strategico per metterle in atto".



All'ordine del giorno del consiglio regionale anche una mozione sui cosiddetti 'Leader' che, però, non è stata discussa. "Come Gal - aggiungono - auspichiamo l'approvazione dell'atto nella prossima seduta di aula perché siamo convinti che possa segnare un importante cambio di passo nello sviluppo di comuni che, seppur non interamente montani, hanno nel proprio territorio grandi aree montuose. Questi comuni, per esempio quello di Pistoia, potranno così partecipare ai bandi pensati per la montagna accedendo ad aiuti e risorse aggiuntive".