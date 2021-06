Garfagnana : molazzana



Cade in un canalone: paura per una donna di 40 anni

sabato, 5 giugno 2021, 13:17

Brutto incidente questa mattina intorno alle 11.25. Una donna di 40 anni, originaria di Barga, è caduta in un canalone per circa 100 metri sul Monte Pania Verde (antecima Pania Secca), in località Molazzana, ai piedi della cresta Est della Pania Secca, sullo spartiacque tra Gallicano e Castelnuovo.



Ha riportato politrauma ed è stata trasportata in codice rosso a Cisanello con Pegaso. Sul posto è intervenuta la stazione di Lucca del soccorso alpino toscano.



L'elisoccorso Pegaso 3 ha imbarcato al campo sportivo di Vagli la squadra dei soccorritori (impegnata in un'esercitazione tecnica) per procedere alla bonifica della zona con taglio della vegetazione al fine di poter effettuare il recupero tramite verricello. Il personale del Pegaso si è "verricellato" sull'obiettivo, in zona abbastanza impervia e complicata da raggiungere, e - con l'aiuto degli uomini del soccorso alpino - è riuscito a recuperare la donna ferita e a predisporre il trasferimento a Pisa.



La stazione di Lucca, di rientro dall’intervento alla Pania Verde, è stata attivata poi per un motociclista infortunatosi su terreno impervio presso Tubbiano, nel comprensorio di Matraia. La squadra, che sta confluendo verso il target, si sta coordinando con Pegaso per le operazioni di recupero.

