Campionato italiano di lancio del formaggio: si impone Rino Suffredini

venerdì, 4 giugno 2021, 12:34

Alle 10.30 circa, allo svincolo in entrata sulla Fondovalle (Lodovica), tre auto che provenivano da Fornaci di Barga e stavano per immettersi nella Fondovalle, direzione di marcia Castelnuovo, sono state coinvolte in un tamponamento

venerdì, 4 giugno 2021, 11:32

Un percorso tra natura, storia e spirito sulle orme di Matilde di Canossa. E' la tappa toscana, su un tratto della Via Matildica del Volto Santo, proposta per il progetto nazionale "Cooperazione in cammino" promosso da Confcooperative Cultura Turismo Sport e Confcooperative Fedagripesca

venerdì, 4 giugno 2021, 10:44

Tutto questo mentre si chiede alla politica di prorogare a dicembre 2023 la misura e si lavora a smussare gli aspetti più problematici e snellire i vincoli burocratici che la accompagnano

giovedì, 3 giugno 2021, 18:07

Con la prossima settimana partono in Toscana le vaccinazioni organizzate dalle aziende in hub propri o privati: la Regione metterà a disposizione vaccini, solventi e siringhe, l’impresa penserà alla logistica e al personale medico e infermieristico

giovedì, 3 giugno 2021, 14:51

Confindustria Toscana Nord è in contatto con associazioni e con strutture private per essere in grado di allestire con immediatezza il servizio, qualora vi siano le condizioni per realizzarlo

giovedì, 3 giugno 2021, 12:09

E’ amaro il commento di Francesco Domenici, presidente area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, dopo l’esclusione delle strutture ricettive dalla possibilità di accesso al superbonus