Coronavirus, un nuovo caso a Borgo a Mozzano

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 3 giugno 2021, 14:51

Confindustria Toscana Nord è in contatto con associazioni e con strutture private per essere in grado di allestire con immediatezza il servizio, qualora vi siano le condizioni per realizzarlo

giovedì, 3 giugno 2021, 12:09

E’ amaro il commento di Francesco Domenici, presidente area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, dopo l’esclusione delle strutture ricettive dalla possibilità di accesso al superbonus

giovedì, 3 giugno 2021, 11:07

Il 4 luglio – per il secondo anno consecutivo - verrà organizzato l’annuale ritrovo dell’ambientalismo apuano: quest’anno organizzato per la prima volta, oltre che dal progetto ambientale “L’Altezza della Libertà”, dalla neo nata organizzazione di volontariato “Apuane Libere” con l’aiuto di molte storiche realtà locali in ambito associazionistico

mercoledì, 2 giugno 2021, 12:08

I clienti ci sono, ora mancano i lavoratori. Gli agriturismi toscani hanno inaugurato la stagione estiva e stanno cominciando ad accogliere nuovamente i turisti, anche stranieri, ma sono in cerca di personale stagionale: all'appello, secondo le stime di Confagricoltura Toscana, manca il 10-15%, circa 2000 persone tra cuochi, camerieri, addetti alle pulizie...

martedì, 1 giugno 2021, 19:29

Alcuni giorni fa la Regione Toscana, a seguito di un sopralluogo da parte di alcuni suoi tecnici, ha emesso una ordinanza di chiusura delle principali cave di marmo facenti parte del bacino di “Piastra Bagnata” nel comune di Vagli, gestito dalla Cooperativa Apuana, di Vagli di Sopra

martedì, 1 giugno 2021, 15:29

L’Unione Comuni anche per il 2021 ha previsto in bilancio i fondi per il sostegno ai progetti delle associazioni e predisposto il relativo bando