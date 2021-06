Garfagnana : piazza al serchio



Cup, va in pensione la ragioniera Donatella Bechelli

mercoledì, 9 giugno 2021, 16:55

Donatella, grazie per la tua gentilezza e la competenza professionale e, da domani, buona pensione. E’ l’omaggio e l’augurio di tante persone di Piazza al Serchio e dell’alta Garfagnana che inviano alla ragioniera Donatella Bechelli, sposata Bertei, storica figura dell’Ufficio Cup dell’Asl di Piazza al Serchio da oltre un decennio, che da domani lascia il lavoro per la meritata pensione, dopo 38 anni di attività, di cui 35 presso l’azienda sanitaria, prima a Castelnuovo e poi presso il Cup di Piazza al Serchio.



Sempre gentile e disponibile con tutti, da domani il suo sorriso mancherà dietro lo sportello del Cup di Piazza al Serchio. Comunque per Donatella dietro l’angolo c’è subito un altro impegno, anche più gratificante. Infatti, presto, farà la nonna.



Tutta la sua famiglia, dal marito Enzo ai figli Elisa, Elena e Riccardo e tutto lo staff del Glamour Cafè di via Ducale a Piazza al Serchio, oggi, al ritorno dal lavoro, la stringeranno in un caloroso abbraccio “…finalmente tutta per noi”.