Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Donato un DAE alla scuola di Fabbriche

giovedì, 10 giugno 2021, 12:41

di daniele venturini

Questa mattina è stato inaugurato un nuovo apparecchio DAE presso le scuole per l'infanzia e primaria di Fabbriche di Vergemoli in località Isola a Fabbriche di Vallico.

L'apparecchio è stato donato da Vincenzo Romano, amministratore delegato della cartiera del borgo di Fabbriche di Vallico, facente parte del gruppo Eurovast.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, Simone Lucchesini, il dirigente scolastico Alessandra Mancuso e alcuni rappresentanti della Misericordia di Borgo a Mozzano sezione Val di Turrite.

Vi hanno partecipato anche numerosi genitori, che hanno fatto da cornice all'evento in concomitanza con la fine dell'anno scolastico, insieme ai bambini della scuola che hanno letto alcune poesie per l'occasione.

"Siamo felici di questa donazione da parte del signor Vincenzo Romano che va a servire la nostra scuola – dichiara il sindaco Giannini - che denota soprattutto un'attenzione importante verso la nostra comunità nuovamente da parte di un imprenditore che molto ha fatto per valorizzare un suo investimento in concerto con l'intero territorio".

Giannini ha detto, inoltre, che Vincenzo Romano ha assicurato posti di lavoro per i prossimi 30 anni grazie ad un investimento di oltre 1 milione di euro, con una sensibilità ecologica importante perchè ha permesso di abbattere praticamente a zero le sostanze inquinanti che venivano utilizzate per fabbricare la carta nella Val di Turrite.

Il primo cittadino ha concluso: "Un ulteriore bell'esempio che ci rende orgogliosi di avere il signor Vincenzo Romano come cittadino onorario".

"A nome di tutti i genitori dei bambini della scuola di Fabbriche di Vallico – dichiarano le rappresentanti - vogliamo ringraziare di cuore il gruppo Eurovast per aver donato il DAE alla nostra piccola realtà. Soprattutto in un momento come questo, dove il futuro della nostra scuola sembrava un po' incerto, questi sono supporti che davvero ci riempiono di gioia e ci fanno davvero ben sperare".

"Stamani è stato inaugurato il DAE donato dalla cartiera Eurovast – afferma la dott.ssa Alessandra Mancuso -. L'apparecchio salvavita è stato sistemato all'esterno del plesso scolastico in modo da essere usufruibile dalla scuola e dal paese. Abbiamo chiesto anche un corso per le insegnanti in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di bisogno. Le scuole non hanno i fondi necessari per dotare tutti i plessi di un DAE, per questo il dono è stato estremamente gradito".

Il dott. Lucchesini, in rappresentanza del gruppo Eurovast, ha evidenziato l'ottimo rapporto dell'importante attività produttiva con la comunità di Fabbriche di Vallico e l'intera Val di Turrite, asserendo che questo gesto vuole essere ulteriore prova del legame che li territorio.