Garfagnana



È morto Marcello Petrozziello

martedì, 29 giugno 2021, 23:24

di aldo grandi

Aveva appena finito di mangiare, assieme alla moglie Piera, nella sua abitazione all'Arancio. Erano le 20.30 circa. Improvvisamente ha avuto uno strano movimento della testa, ma la compagna ha pensato si trattasse di un movimento voluto, magari una smorfia a cui sarebbe seguito un sorriso come era già accaduto altre volte. Invece Marcello Petrozziello ha cominciato a muovere in maniera scomposta il capo fino a quando è caduto per terra. La moglie gli si è gettata subito addosso, cercando di rianimarlo e ha capito subito che qualcosa di estremamente grave era successo. Allora, mentre spingeva sul petto nella speranza di vederlo riprendersi, ha avvisato il 118. Quando è arrivata l'ambulanza, Petrozziello è stato caricato sulla lettiga, gli è stata applicata la maschera d'ossigeno, è stato trasferito al pronto soccorso e, quindi, alla rianimazione dell'ospedale San Luca. Purtroppo, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. La salma è attualmente custodita presso l'obitorio intercomunale all'ex Campo di Marte.



Marcello Petrozziello aveva 65 anni, gran parte dei quali li aveva vissuti proprio qui, a Lucca, a tutti gli effetti, e salvo qualche sporadica trasferta temporanea, la sua città. Era un giornalista professionista tra i più facilmente comprensibili e svegli. Aveva più volte lavorato e contribuito alle vittorie elettorali di candidati a sindaco. E' stato addetto stampa della Cassa di Risparmio di Lucca fino a quando la Cassa di Risparmio di Lucca ha avuto un senso e adesso era il responsabile delle comunicazioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Anni fa aveva fondato, insieme alla figlia, la 'Clip Comunicare srl', una società che si era saputa conquistare una robusta considerazione professionale nel panorama dell'informazione lucchese.



Era sposato con Piera, che gli è rimasta accanto anche in quest'ultima tragica circostanza. Marcello Petrozziello è morto perché il suo cuore, già provato nel corso degli anni, ha improvvisamente ceduto.