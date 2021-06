Garfagnana



Escursioni per ragazzi con le guide del parco Alpi Apuane

giovedì, 17 giugno 2021, 09:43

Tornano le escursioni per ragazzi nel Parco delle Alpi Apuane con le guide del parco.



Il mercoledì e il giovedì, dal 23 giugno al 5 agosto, divisi per fasce d’età 10-11 anni e 12-14 anni, le escursioni toccheranno i luoghi più caratteristici delle valli apuane seguendo il filo del tema Unesco 2021 “La migliore terra è quella con luoghi e frutti diversi”.



Il programma, realizzato dalle guide con il contributo dell’ente Parco Alpi Apuane, è fitto di escursioni, passeggiate, visite, tra cultura e divertimento, alla scoperta delle Apuane in completa sicurezza.

Per informazioni e prenotazioni: alefiori2018@gmail.com, virgi.bagnoni@gmail.com, guide.parcoapuane@gmail.com