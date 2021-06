Garfagnana



Estate nel Parco delle Apuane: ricco programma per bambini e adolescenti

venerdì, 11 giugno 2021, 12:15

Tornano i campi estivi giornalieri del Parco delle Alpi Apuane. A partire da lunedi 14 giugno fino alla fine di agosto, tutte le settimane, tante offerte destinate a bambini e adolescenti, divise in fasce d'età. Il programma, realizzato dalle Guide del Parco in collaborazione con l'ente, è fitto di escursioni, passeggiate, visite, tra cultura e divertimento, alla scoperta delle Apuane in completa sicurezza. I campi estivi sono condotti dalle guide del Parco e da guide ambientali escursionistiche.

Si parte lunedì 14 giugno con la giornata alle cascate dell'Acquapendente dedicata ai bambini nella fascia 9/11 anni.

A seguire, martedi 15 giugno : monte Brugiana per adolescenti 12/16 anni;

mercoledi 16 giugno: monte Procinto per adolescenti 12/16 anni

giovedi 17 giugno: Grotta del Tanaccio per adolescenti 12/16 ani

C'è la possibilità di servizio bus e di cestino pranzo. Prenotazione obbligatoria almeno 24 ore prima dell'evento. Per info: alpiapuaneguide@gmail.com

Questo, invece, il programma della settimana dal 20 al 27 giugno

Lunedi 21: Candalla per fascia d'età 9/11;

martedi 22: Fociomboli per fascia d'età 12/16;

mercoledi 23: Grotta dell'Onda per fascia d'età 9/11;

giovedi 24: Monte Gabberi per fascia d'età 9/11

Dal 20 giugno partiranno anche i campi estivi dedicati ai più piccini: Agri detective è il programma di laboratori, escursioni, visite guidate e molto altro dalla Lunigiana alla Garfagnana dedicato ai bambini nella fascia d'età i 6/11 anni. Per loro il primo campo partirà il 22 giugno.

Questo il programma:

Martedi 22 giugno: Geologi per un giorno! (Mattina: Lezione all'aria aperta. Pranzo: in struttura presso il ristorante La Posta di Equi Terme. Pomeriggio: escursione alla Valle del Solco).

Mercoledì 23 giugno: I pastori di Campocatino (Mattina: escursione all'eremo di S.Viano. Pranzo: al sacco fornito dal ristorante Mini Hotel di Gramolazzo. Pomeriggio: esploriamo Campocatino).

Giovedi 24 giugno: In un pugno di terra! (Mattina: laboratorio sul suolo. Pranzo: presso il Circolo Acqua Nera a Monzone. Pomeriggio: visita e laboratorio presso l'azienda agricola).

Venerdi 25 giugno: Paesaggi coltivati (Mattina: escursione tra gli oliveti. Pranzo: presso l'agriturismo Al Vecchio Tino di Monte dei Bianchi. Pomeriggio: visita al vigneto)

E' incluso il trasporto da Aulla, Rometta e Gragnola.

I bambini potranno iscriversi solo all'intera settimana con un costo complessivo di 39 euro.

Per questo programma tutte le informazioni e raccolta prenotazioni:

328 6873294 - 348 7901036 - 366 3400187 guide.parcoapuane@gmail.com