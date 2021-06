Garfagnana



Forza Italia: "La regione garantisca le fermate sulla tratta ferroviaria Garfagnana-Lunigiana"

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:17

"Il treno regionale Castelnuovo Garfagnana-Aulla Lunigiana garantisce un importante collegamento fra il principale centro dell’area interna Garfagnana ed il comune più popoloso dell’area interna Lunigiana".

Così interviene il delegato ai trasporti del coordinamento provinciale di Forza Italia, Patrizio Ferri.

"Sulla tratta in questione sarebbero previsti lavori di manutenzione straordinaria che riguarderebbero il periodo 12 giugno-31 agosto. Nel periodo indicato sarebbero sospese le fermate del treno suddetto nelle stazioni di Villetta S. Romano, Poggio-Careggine-Vagli, Camporgiano, Piazza al Serchio, Minucciano-Pieve-Casola, Equi Terme, Monzone-Monte dei Bianchi-Isolano, Gragnola, Fivizzano-Gassano, Fivizzano-Rometta- Soliera. Le sopra indicate fermate ferroviarie non verrebbero sostituite.

Il servizio di bus navetta, infatti, secondo quanto riferito da Ferri, partirebbe da Castelnuovo Garfagnana per raggiungere Aulla-Lunigiana senza fermarsi nelle stazioni intercorrenti.

Il delegato FI, informa che questi problemi saranno portati all'attenzione dell'assessore Baccelli grazie all'intervento del consigliere regionale di Forza Italia, Marco Stella.

"E’ necessario - conclude - garantire ai centri di Villetta S. Romano, Poggio-Careggine-Vagli, Camporgiano, Piazza al Serchio, Minucciano-Pieve-Casola, Equi Terme, Monzone-Monte dei Bianchi-Isolano, Gragnola, Fivizzano-Gassano, Fivizzano-Rometta- Soliera, la possibilità di essere visitati dai turisti così com’è opportuno consentire ai pendolari che si muovono sulla suddetta tratta, la possibilità di raggiungere le proprie abitazioni senza ritardi e con comodità".

M.C.