Garfagnana



Gallicano, ennesimo incidente all'innesto sulla Fondovalle

venerdì, 4 giugno 2021, 12:34

di daniele venturini

Ennesimo incidente stradale in località Santa Lucia, a Gallicano, nei pressi dell'innesto dal ponte nuovo per Fornaci di Barga. Alle 10.30 circa, allo svincolo in entrata sulla Fondovalle (Lodovica), tre auto che provenivano da Fornaci di Barga e stavano per immettersi nella Fondovalle, direzione di marcia Castelnuovo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Castelnuovo Garfagnana e della polizia municipale, sono state coinvolte in un tamponamento.

Fortunatamente non vi sono stati feriti, solo danni ai mezzi. La circolazione sulla Lodovica è stata interrotta per pochi minuti, nella corsia di marcia Lucca – Castelnuovo, per effettuare i rilievi del caso.