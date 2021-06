Garfagnana



Golf Club, in paradiso si suona il... jazz

domenica, 27 giugno 2021, 22:55

di andrea cosimini

Impeccabile. Davvero impeccabile. Un'organizzazione perfetta, una macchina ormai rodata, per una serata di puro godimento. 'Jazz on the green', ovvero, un concerto all'aperto con super ospiti nella splendida cornice bucolica del Golf Club Garfagnana, in località Braccicorti, a Pieve Fosciana. Un angolo di paradiso, al riparo dal caldo afoso e dal caos della vita cittadina.



Più di 120 persone - tra cui un nutrito gruppo di torrelaghesi - si sono accomodate sulle sedie (rigorosamente distanziate) posizionate sul magnifico tappeto erboso, tenuto con cura dai membri del club, ed hanno assistito ad un concerto di alto livello offerto da una band d'eccezione: Piero Gaddi, al piano, Michele Vannucci alla batteria, Mirco Capecchi al contrabbasso e, leader del gruppo, il trombettista viareggino Andrea Tofanelli. Un vero successo, in termini di qualità e di numeri, che ripaga gli organizzatori di tutti gli sforzi fatti per ripartire dopo l'obbligata pausa Covid. Il club infatti è ripartito, a tutti gli effetti, con le attività rispettando ovviamente tutte le limitazioni.



All'ingresso, ad accogliere il pubblico, Pierluigi Barsanti, presidente del Golf Club Garfagnana, e Antonio Casaroli, una delle anime di questo circolo nonché delegato ai rapporti con la stampa, disciplinatamente in mascherina, muniti di fogli da firmare per il rispetto dei protocolli Covid. Gli spettatori, educati e gentili, si sono rivelati attenti e ligi alle procedure di sicurezza contribuendo a rendere la serata sicura e piacevole.



Due parole sul Golf Club Garfagnana: si tratta di una realtà ormai forte e consolidata sul territorio, con una struttura organica che vede affiancare a quella del presidente la figura del vice, ricoperta da Andrea Angelini, del segretario, nella persona di Rodolfo Lombardi, più un consiglio di nove membri. Affiliato alla Federazione Italiana Golf dal 1994, quello del Golf Club Garfagnana è un percorso promozionale di sei buche par 3 per un totale di 730 metri, immerso nella natura e con un panorama mozzafiato sullo sfondo dove si ergono imponenti le Alpi Apuane.



La serata è iniziata con i saluti del presidente Barsanti, che ha fatto gli onori di casa ed ha introdotto lo spettacolo musicale ringraziando il pubblico per la copiosa adesione. Presenti anche il sindaco di Pieve Fosciana, Francesco Angelini, il vice-sindaco Luciano Angelini e il consigliere Angelo Bertolini. Proprio il primo cittadino, già più volte presente a manifestazioni del Golf Club, ha preso la parola, prima del concerto, per esprimere la sua soddisfazione per il lavoro portato avanti sul territorio dall'associazione: "Non sono propriamente un appassionato di golf - ammette Angelini -, ma, siccome questo sport si pratica in posti magnifici come questo, vengo sempre molto volentieri. Oggi siamo stati graziati anche dal tempo: un sole magnifico e un venticello piacevole". "Il Golf Club Garfagnana - spiega - è una realtà solida e il fatto che questo sport si pratichi all'aperto e distanziati, ovviamente, facilita. L'aggiunta di questo evento musicale così importante ha arricchito l'attrazione per questa realtà. Voglio ringraziare in particolar modo Piero Gaddi, pievarino anche lui, che tanto si dà da fare e rappresenta un marchio di garanzia".



Così Gaddi ha introdotto lo show: "Sono onorato di suonare con Andrea Tofanelli, una delle migliori trombe italiane, e con Mirco Capecchi e Michele Vannucci, anche loro musicisti con una grande esperienza. La formazione di oggi è inedita e suoniamo un repertorio inusuale perché dedicato ai cantautori. Una rivisitazione in jazz di alcuni celebri brani di Pino Daniele, Fabio Concato, Pierangelo Bertoli, Ennio Moricone e molti altri. Un concerto, credo e mi auguro, godibile. Con questa formazione suoneremo anche a Viareggio il prossimo mese".



Piero Gaddi, oltre che abile musicista, è anche presidente della scuola civica del capoluogo e direttore organizzativo dello IAM Festival partito il 25 giugno dal Teatro Alfieri di Castelnuovo e proseguito ieri sera con un successo alla chiesa di Sant'Anna a Pieve Fosciana: "Ora abbiamo un appuntamento importante - ricorda - con la quinta sinfonia di Beethoven venerdì 2 luglio. Per quanto riguarda invece il jazz, avremo in Valle del Serchio un trio interessante che si esibirà a Trassilico, sulla rocca, il 17 luglio e il 23 ospiteremo una delle più importanti trombe italiane, Flavio Boltro, che suonerà in piazza Umberto I a Castelnuovo", con me al piano, Micheli al contrabbasso e Kramer alla batteria".



La serata si è conclusa con un piccolo aperitivo-rinfresco.