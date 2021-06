Garfagnana



'GraalCultFest': sarà un'estate nel nome dell'Ariosto e delle donne

martedì, 15 giugno 2021, 12:20

di viola pieroni

Si prospetta un’estate ricca di eventi a Castelnuovo di Garfagnana, a cui da oggi si aggiungerà anche il festival “GraalCultFest”, una serie di serate teatrali e progetti dedicati all’Orlando Furioso che si svolgeranno a partire dal 6 agosto principalmente nella piazza antistante la Rocca Ariostesca (a rimarcare l'importanza che Ariosto ha tutt'oggi a livello culturale e turistico nel territorio) oltre che in altri paesi della nostra valle.



“Graal perché indica la ricerca di qualcosa di positivo nella coscienza dell'essere umano” spiega Consuelo Barilari, ideatrice e direttrice del festival e coordinatrice dell'associazione “Schegge di Mediterraneo”, che assieme al comune di Castelnuovo ha reso possibile la realizzazione del progetto.



Il percorso teatrale si articolerà in quattro episodi e alla fine dell'estate vi sarà una festa di gala al Teatro Alfieri. Le audizioni inizieranno questo venerdì 18 giugno, sempre al Teatro Alfieri, e l'obiettivo di accogliere giovani talenti da tutta Italia è già stato raggiunto: sono infatti già molti coloro che si sono iscritti per partecipare.



I giovani che saranno selezionati si recheranno poi a uno stage della durata di un paio di settimane per creare quello che sarà il canovaccio definitivo, in un ambiente salubre come quello della Garfagnana da cui si spera che il turismo possa riprendersi grazie alla cultura e alla promozione del territorio. In tutto questo, lo sguardo delle serate sarà al femminile, con il progetto “Le donne dell'Ariosto amante, armate, ammaliatrici" prendendo i loro punti di vista nell’ambiente dell’Orlando furioso e analizzandoli in chiave moderna: i titoli ufficiali delle quattro uscite saranno resi pubblici a fine luglio, dopo che sarà conclusa la rielaborazione dei canti.



I consiglieri comunali Roni e Pedreschi, rispettivamente con delega alla cultura e al turismo, hanno poi voluto ringraziare l’associazione “Schegge di Mediterraneo" per aver scelto la nostra valle per questa interessante proposta culturale: infatti, gli eventi saranno patrocinati dalla Regione Toscana assieme alla collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo e di Media Partner RAI TGR Toscana.



A breve, anticipano, vi sarà anche l'inaugurazione della Rocca, in cui termineranno i lavori, e che diventerà molto probabilmente un importante polo culturale.



“È senza dubbio un festival importante per ripartire dall'eccellenza della nostra città, e speriamo che venga accolto positivamente.”