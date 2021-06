Gruppo alpini di Careggine in lutto

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 11 giugno 2021, 13:59

Il consigliere regionale sta preparando un atto: "Stiamo lavorando ad una proposta per la sanità in Garfagnana dei prossimi dieci anni"

venerdì, 11 giugno 2021, 12:28

Dopo gli ultimi episodi di aggressione verbale denunciati dagli autisti Ctt Nord, Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, scende in campo per chiedere un piano di prevenzione e sicurezza

venerdì, 11 giugno 2021, 12:15

Tornano i campi estivi giornalieri del Parco delle Alpi Apuane. A partire da lunedi 14 giugno fino alla fine di agosto, tutte le settimane, tante offerte destinate a bambini e adolescenti, divise in fasce d'età

venerdì, 11 giugno 2021, 10:54

Un referente della Conferenza sul futuro dell'Europa all'interno di ogni consiglio comunale e particolare attenzione alla voce dei giovani: sono questi i due punti centrali della proposta che il presidente della Provincia, Luca Menesini, ha lanciato, scrivendo ai sindaci del territorio

giovedì, 10 giugno 2021, 15:02

Clara Pelliccioni Marazzini, che gestisce l’azienda agricola “Residenza Amola”, nel comune di San Romano in Garfagnana, racconta la nuova avventura intrapresa che rappresenta la realizzazione di un sogno

giovedì, 10 giugno 2021, 12:41

L'apparecchio è stato donato da Vincenzo Romano, amministratore delegato della cartiera del borgo di Fabbriche di Vallico, facente parte del gruppo Eurovast