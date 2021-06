Garfagnana



Il grande cuore del Gruppo Fratres di Castiglione

domenica, 20 giugno 2021, 18:28

L’amministrazione comunale del comune di Castiglione di Garfagnana ed il sindaco Daniele Gaspari ringraziano il Gruppo Fratres di Castiglione di Garfagnana, ed in particolare il presidente Antonio Martinelli e il vice presidente Giovanni Morganti, per il grande lavoro fatto durante la pandemia.



"La pandemia - esordisce l'amministrazione - ha segnato fortemente il nostro paese e il nostro comune, in questi ultimi anni, ma come si usa dire “è nei momenti difficili che bisogna tirare fuori il meglio di noi!” Il Gruppo Donatori di sangue Fratres di Castiglione di Garfagnana sembra incarnare perfettamente questo detto".



"L’associazione - spiega - si è rimboccata le maniche e si è messa al servizio della comunità tutta, non solo di Castiglione ma anche dell’intera Valle del Serchio, rendendosi protagonista con oltre 11 mila euro di donazioni in materiale sanitario e non, per la precisione € 11.233,10. Il gruppo si è distinto soprattutto per le importanti donazioni all’ospedale di San Croce con la fornitura di mascherine e con offerte per l’acquisto di macchinari alla cardiologia. Anche per l’ospedale di San Francesco a Barga è stata realizzata un’importante offerta per acquisto di macchinari per il reparto di pediatria. Il Gruppo Fratres si è reso poi protagonista della realizzazione dei pacchi di generi alimentari da donare alle famiglie bisognose del comune di Castiglione in collaborazione col l’amministrazione comunale".



"Inoltre - continua - sono intervenuti con aiuti importanti anche verso altre associazioni che in questo periodo sono stati in prima fila contro la pandemia come il gruppo degli Autieri di Castelnuovo di Garfagnana, con donazioni di mascherine e buoni benzina. Importante la donazione di mascherine fatte al corpo dell’arma dei carabinieri della stazione di Castiglione e l'elenco sarebbe ancora molto lungo".



"L'amministrazione - conclude - ringrazia per il lavoro fatto in questo periodo difficile per tutti noi che deve essere di esempio per tutti, un grande segnale di umanità e generosità unico!"