Il tour di Michele Bravi fa tappa alla Fortezza delle Verrucole

mercoledì, 23 giugno 2021, 11:39

Toccherà anche la Garfagnana il tour estivo del cantante Michele Bravi. L'artista sarà infatti il 2 agosto live in Fortezza delle Verrucole a San Romano.



"In attesa del tour invernale dell'album - scrive sulla sua pagina Facebook il cantante -, quest'estate si torna a far girare la musica dal vivo. Ci vedremo in delle location particolari per un concerto piano e voce: intimità e suono. Un grazie speciale a Vivo Concerti che sta organizzando il tutto in massima sicurezza con grande professionalità e passione. Un grazie a chi deciderà di sostenere il mondo dello spettacolo tornando a cantare nel pubblico. Io e tutto il mio team siamo molto grati ed emozionati per questa possibilità".

Biglietti disponibili a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 23 giugno su www.vivoconcerti.com e dalle ore 11.00 di lunedì 28 giugno presso tutte le rivendite autorizzate.