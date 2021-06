Garfagnana



L’alpinismo lento alla ricerca delle antiche cucine

martedì, 8 giugno 2021, 09:10

Con l’allentare della morsa Coronavirus, si sono intensificate le l’attività dell’associazione Mangia Trekking sulle Alpi Apuane. In particolare sono riprese le iniziative relative al progetto denominato “la ricerca delle cucine perdute“, sviluppato in collaborazione con il Parco Regionale ed il comune di Stazzema. Si tratta di cammini negli ambienti naturali che vanno a riscoprire e valorizzare quelle aziende agrituristiche, a conduzione familiare, lontano da strade asfaltate, nascoste tra le montagne, ove i sapori e l’accoglienza, sono fondati sul rigoroso rispetto dell’antica tradizione. Oppure aziende connesse con la ricezione turistica, che collocate nei paesi di montagna, si affermano sia per la loro qualità, sia per risultare un prezioso servizio sociale per la comunità del luogo.



L’ultima attività di alcuni appassionati dell’alpinismo lento, nel comune di Stazzema, nella frazione di Pomezzana ha promosso un percorso ad anello a dimensione di tutti, “sulla via dei passeggeri”, che incontra ben tre antiche aziende agrituristiche a conduzione familiare ed un ristorante nel centro del paese. In un territorio ideale per il trekking in ogni stagione, per l’attraversamento tra le montagne ed il mare, le escursioni notturne, e la salita sulle vicine vette. Con questo genere di iniziative l’associazione Mangia Trekking, che svolge tante sue attività nei luoghi delle Alpi Apuane, suggerisce esperienze di alpinismo lento, che conducono a conoscere queste realtà, dove è possibile pernottare e far sosta durante i cammini, ma soprattutto degustare una cucina di qualità, tradizionale, biologica, rispettosa della terra e dei prodotti utilizzati. Dove vivere e muoversi è una piacevole avventura, ed ha un naturale richiamo verso i tempi passati.