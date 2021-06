Garfagnana



L'opposizione di Gallicano a gamba tesa: "Sindaco, basta fuggire"

sabato, 26 giugno 2021, 10:48

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" torna ad attaccare il primo cittadino David Saisi stavolta in merito al rilancio del tempo prolungato nella scuola secondaria.



"Bravo il nostro sindaco "lepre" - attacca - capace solo di fuggire ed evitare risposte adeguate a domande politiche. Di fronte alle nostre richieste di cosa volesse fare l’amministrazione per rilanciare il tempo prolungato nella scuola secondaria (progetti, iniziative, nuovi corsi, nuove idee e investimenti mirati), il nostro "leprotto" se ne lava le mani e cosa fa? Fa rispondere alla dirigente scolastica dell'I.C. di Gallicano con una lettera che certo non risponde alla nostra interpellanza, in quanto non è suo compito affrontare il tema politico della questione".



"Fuggire, non affrontare i problemi, rientra nelle caratteristiche di questo primo cittadino - rincara l'opposizione -. Già un'altra volta il nostro sindaco fece rispondere ad altri (vedi impianti sportivi), quando la responsabilità politica di ciò che non funziona o necessita di adeguamenti è sua e solo sua. Abbia il coraggio di fronte all'opinione pubblica di dire veramente quello che pensa, sempre che abbia delle idee e di non nascondersi sempre. Mai e poi mai ci saremmo immaginati che la nostra amministrazione, priva di iniziative e così maleducata istituzionalmente parlando, cadesse così in basso".



"Coraggio gallicanesi - conclude - ancora pochi anni ci restano davanti!"