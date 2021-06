Garfagnana : molazzana



L'orto a scuola con i bimbi di Montaltissimo

sabato, 19 giugno 2021, 12:30

Le bambine ed i bambini della scuola dell’infanzia di Montaltissimo, all’interno del percorso di educazione civica e all’ambiente, hanno realizzato l’orto a scuola.



"Si è trattato di una bellissima esperienza - spiega la scuola - che ha coinvolto tutti gli alunni che frequentano la scuola, dai più piccoli ai più grandi. Avvalendosi della metodologia Galileo, in piccolo gruppo i bambini seguiti dalle insegnanti hanno trapiantato le piantine nel terreno e ogni giorno ne curano l’innaffiatura e monitorano la crescita in attesa di poter cogliere i frutti del loro lavoro".

"La scuola dell’Infanzia di Montaltissimo - continua -, inserita nel verde dei boschi del comune di Molazzana e dotata di un ampio giardino, permette per sua natura la realizzazione di simili attività, rafforzando il legame con il territorio e con la sua vocazione green, educando i bambini fin da piccoli al rispetto della natura e dell’ambiente che li circonda".

"Per la realizzazione del progetto “Orto a scuola” - dichiara - si ringrazia l’Azienda Agricola Valdrighi Laura di Molazzana nella persona del suo proprietario Marco Zeribelli, per aver gentilmente offerto alla scuola tutte le piantine; grazie anche alle sue dipendenti Giovanna e Catia per l’estrema gentilezza con cui hanno seguito il progetto. Si ringrazia inoltre tutta l’amministrazione del comune di Molazzana ed in particolare il sindaco Andrea Talani per l’attenzione costante e la disponibilità con cui segue e appoggia ogni progetto della scuola".

"La scuola dell’Infanzia di Montaltissimo - conclude -, grazie alla collaborazione di tutti, si identifica come “scuola – comunità” e come parte integrante e viva del territorio in cui è inserita".