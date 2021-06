Garfagnana



'Luccabiodinamica in tavola': aderiscono ristoranti della Valle

martedì, 22 giugno 2021, 17:00

Si chiama 'Luccabiodinamica' l'iniziativa promossa dal comune di Lucca, Confcommercio e Confesercenti insieme all'associazione. Partecipano 18 aziende agricole lucchesi e 19 ristoranti.



Aderiscono: Antica Locanda dell'Angelo, Antica Osteria di Lucca, Pepe Rosa, Gigliola, osteria dal Manzo, gli Orti di Via Elisa, osteria dello Stellario e Mecenate, Antica Locanda di Sesto, Bar Tambellini a Sant'Alessio, Pesce Briaco, la Locanda Buatino, l'osteria da Mi'pa', Serendipico, osteria di Lammari, il ristorante Butterfly, Al teatro - Laboratorio del Gusto, il Baretto di Gallicano, Molin della Volpe di Pescaglia.



"L'iniziativa era stata presentata durante il lockdown - ha affermato l'assessore al commercio e alle attività produttive Chiara Martini - È un'attività di pura animazione, l'inizio di un percorso. I ristoranti che hanno aderito hanno accettato di inserire nel loro menù un piatto realizzato dai coltivatori di Luccabiodinamica".



L'obiettivo dell'associazione è, infatti, quello di costruire salute e cercare l'equilibrio. Lo ha evidenziato Luigi Fenoglio di Luccabiodinamica, originario di Cuneo, agricoltore e più nello specifico vignaiolo a Gragnano.



"Ogni due anni si celebra la festa di San Giovanni, e anche quest'anno non mancherà l'appuntamento che vuole essere un segnale di ripresa - ha detto Fenoglio".



Al centro dell'attenzione dunque il rapporto tra ristoratore e piccolo produttore con un nuovo modo di pensare la biodinamica.



La manifestazione è "un valore aggiunto e una vera cultura del cibo" l'ha definita la direttrice di Confcommercio Sara Giovannini. E proprio a palazzo Sani giovedi 24 giugn osi terrà una conferenza dal titolo "Sostenibilità: uno sguardo d'insieme" alle ore 17. Interverranno esperti del settore come il vignaiolo biodinamico Saverio Petrilli, l'agricoltore Federico Martinelli, il medico veterinario Francesca Pisseri, il ristoratore Stefano De Ranieri e Barbara Nappini di Slow-Food.



Luccabiodinamica in tavola si svolgerà nelle tre giornate rispettivamente dal 24 al 27.