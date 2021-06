Garfagnana



Muore dopo una caduta sulle Apuane

martedì, 22 giugno 2021, 14:52

Un'altra, l'ennesima, tragedia sulle Alpi Apuane. Un escursionista di 75 anni, Francesco Lastrucci, di Fucecchio, ha perso la vita oggi, intorno alle 12, dopo essere precipitato per oltre 200 metri dalla vetta del monte Procinto, sopra Stazzema.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino e l'elisoccorso Pegaso di Pavullo. La stazione di Querceta del soccorso alpino toscano è stata attivata intorno alle 13. Un tecnico della stazione si è portato immediatamente sul luogo dell’incidente. L’elicottero EliPavullo, dopo una prima ricognizione, si è diretto al campo sportivo di Retignano per imbarcare i soccorritori che hanno proceduto a bonificare la zona fitta di vegetazione per consentire il recupero.



I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra da Pietrasanta più il personale Saf del distaccamento di Viareggio. Giunti a poche centinaia di metri dalla persona da soccorrere, è stato comunicato agli operatori l'avvenuto decesso. I vigili del fuoco, quindi, sono tornati indietro intorno alle 15.30 circa.



Il corpo deve ancora essere recuperato dall'elicottero. La squadra del soccorso alpino sta attendendo il nulla osta da parte dell'autorità per procedere con il recupero della salma.

