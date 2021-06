Garfagnana



Lega: “Caso 118 a Piazza al Serchio, ennesimo schiaffo alla sanità”

venerdì, 18 giugno 2021, 14:35

"Ennesimo schiaffo alla sanità della Mediavalle e Garfagnana. La notizia era nell’ aria per poi trovare riscontro negli addetti ai lavori che hanno ricevuto comunicazione che dal 1 di agosto l’ambulanza del 118 di Piazza al Serchio sarà senza medico a bordo nella fascia notturna. Una cosa gravissima visto anche il periodo estivo ove sia la Garfagnana e che la Mediavalle si apprestano a ospitare migliaia di turisti, con attività culturali e sociali già in calendario".



La Lega Salvini Mediavalle e Garfagnana, con il suo referente della Garfagnana Grandini Pierluigi, il commissario di sezione Luigi Pellegrinotti e il consigliere in regione la capogruppo Lega Elisa Montemagni, non ci stanno.

Il capogruppo Lega in Regione afferma: “Stiamo combattendo questa battaglia in Regione e nelle piazze del nostro territorio contro i vertici Asl per la politica del non investire nella sanità della Valle. Scelte programmatiche sbagliate hanno fatto si che la nostra valle si stia ritrovando un Ospedale sempre più povero di professionalità, sia a livello Medico che paramedico. Questa politica non va incontro alle vere e reali esigenze del territorio, con una popolazione sempre più anziana e bisognosa di cure e prestazioni professionali sempre più al passo dei tempi in termini di nuove tecnologie di analisi e con nuove figure professionali. E’ storico il problema della sanità in Garfagnana e Mediavalle. Due plessi ospedalieri quelli di Castelnuovo e Barga, contrapposti tra di loro dove chi ci rimette è sempre il singolo abitante".

Montemagni prosegue: "La scelta di non fornire dall'1 di agosto ad un distretto come quello del 118 di Piazza al Serchio di un medico nell’orario notturno la dice lunga su quali obbiettivi futuri possano avere in mente gli alti dirigenti della ASL nei confronti della nostra salute e di quella dei turisit che saranno presenti in questi mesi, dopo una lunga chiusura imposta dalle restrizioni che il Covid-19 ha portato sia agli abitanti di questa valle che a tutte le persone fuori di essa. Già ci siamo mossi in regione per dare voce a questo ennesimo ridimensionamento che non porterà nessuno beneficio prestazionale ma solo di bilancio".

Il referente della Garfagnana Grandini Pierluigi, aggiunge: “Come gruppo Lega Mediavalle e Garfagnana, abbiamo già effettuato gazebi per le piazze a supporto del potenziamento dei due nosocomi, dopo le varie vicissitudine che tutti conosciamo. Abbiamo lasciato la gente che ci è venuta a trovare al gazebo per firmare la Mozione presentata da Elisa, con uno slogan “giù le mani dalla sanità in Garfagnana e Mediavalle “ pronti a scendere nelle piazze per non rinunciare ad un nostro diritto, ovvero a quello della salute e della cura. Ci troverete, sin dai prossimi giorni, nelle piazze principali per ribadire questo concetto ieri, oggi ed in futuro".