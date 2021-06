Garfagnana : minucciano



Poli: "Tari 2021, esonerate utenze non domestiche"

mercoledì, 30 giugno 2021, 14:43

Il sindaco di Minucciano, Nicola Poli, commenta l'approvazione, nella seduta consiliare di ieri, delle tariffe Tari 2021.



"L'amministrazione comunale - esordisce - è ben consapevole delle notevoli difficoltà in cui, per effetto della pandemia, molte attività produttive e, conseguentemente, molte famiglie, tuttora vivono. Per questo, pur mantenendo intatto il carattere di notevole propulsività in tema di investimenti infrastrutturali e opere pubbliche che caratterizza la manovra di bilancio 2021 approvata nel dicembre scorso, l'amministrazione comunale ha tuttavia inteso effettuare, anche per il corrente anno, un poderoso sforzo di aiuto al sistema produttivo-commerciale del territorio e ai suoi abitanti (residenti e non)".



"Infatti - spiega -, nella seduta consiliare di ieri, in cui sono state approvate le tariffe Tari 2021, l'amministrazione, oltre a confermare ed implementare le agevolazioni e le riduzioni per tutte le categorie di utenze domestiche (residenti e non), studiate al fine di contenere quanto più possibile, per esse, l'effetto dell'applicazione del metodo normalizzato ed evitare così aumenti tariffari, ha deliberato l'esonero totale per tutte le utenze non domestiche (attività produttive, commerciali, associazioni, ecc...)".



"Una manovra - conclude -, complessivamente, da 100 mila euro, che per un piccolo comune come il nostro rappresenta un qualcosa di veramente notevole e che vuole testimoniare in modo tangibile l'attenzione dell'amministrazione per il tessuto socio - economico del suo territorio. Una manovra, del resto, che si aggiunge alle agevolazioni strutturalmente previste per le aziende che nascono o si trasferiscono sul territorio comunale: perché vivere e lavorare a Minacciano, oltre a essere appagante sono il profilo ambientale e sociale, conviene anche da un punto di vista economico".