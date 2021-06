Rinnovato il contratto dell'autotrasporto: in provincia riguarda più di 3 mila addetti

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 7 giugno 2021, 09:01

A seguito delle vicende riguardanti la scuola di Fabbriche, una parte delle rappresentanti di classe ha voluto fare il punto della situazione

domenica, 6 giugno 2021, 17:02

L’escursionista, Chiara Galligani, 46 anni, nata a Pescia ma residente a Chiesina Uzzanese, si trovava assieme al compagno sulla cresta dello Spallone: è caduta a valle per circa 300 metri andando ad arrestarsi a pochi metri dalla cava Saccagna

domenica, 6 giugno 2021, 14:14

Grande festa ieri pomeriggio a Turritecava, nel comune di Gallicano. Alla presenza del sindaco David Saisi e di un folto pubblico, è stata inaugurata la nuova sede dell’associazione culturale ”La Campagna”

sabato, 5 giugno 2021, 13:17

Una donna di 40 anni, originaria di Barga, è caduta in un canalone per circa 100 metri sul Monte Pania Verde (antecima Pania Secca) in località Molazzana. Video

sabato, 5 giugno 2021, 12:31

È stato un momento di raccoglimento intenso e significativo, svolto nel rispetto delle misure in atto per il contenimento dell'epidemia Covid-19, durante il quale il pensiero dei carabinieri di Lucca è andato anche ai colleghi deceduti nell’ultimo anno che hanno prestato servizio in provincia. Foto di Ciprian Gheorghita

venerdì, 4 giugno 2021, 18:29

C’è grande soddisfazione ed orgoglio tra quanti hanno contribuito, in questi quattro anno, alla nascita e alla crescita del gruppo volontario di Protezione Civile di Villa Collemandina