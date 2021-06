Garfagnana : castiglione di garfagnana



Scoppia incendio in un capannone

venerdì, 18 giugno 2021, 20:22

di andrea cosimini

Un incendio è scoppiato questa sera, intorno alle 20, in un capannone privato in località Cigiana di Sopra, poco sopra l'abitato di Castiglione di Garfagnana, adibito fra l'altro alla lavorazione e composizione di fiori secchi. Sul posto i vigili del fuoco della stazione di Castelnuovo.



La situazione ora è sotto controllo. Gli operatori stanno provvedendo alle ultime operazioni di bonifica. Presenti anche i carabinieri, il rappresentante della protezione civile Lido Cecchi e l'amministrazione comunale nelle persone del sindaco Daniele Gaspari, che si è occupato di coordinare telefonicamente vigili e forze dell'ordine, e del consigliere Roberto Tamagnini.



"Fortunatamente non ci sono feriti e non c'è rischio per le abitazioni vicine - riporta il primo cittadino -, ma, essendo presente molto materiale all'interno della struttura, gli operatori dicono che ci vorrà ancora tempo. Stiamo monitorando anche la situazione sotto il profilo delle emissioni. Sembra, comunque, che non ci siano problemi di questo tipo, al momento. Le fiamme sono spente, ma essendo presente della carta e altro materiale infiammabile, la brace sta covando sotto e quindi va ancora domata del tutto. Ancora presto per parlare delle cause su cui faranno luce gli accertamenti. Sembra, al momento, che possa essersi trattato di un problema ad un macchinario, ma ancora è prematuro trarre conclusioni".



"Per quanto mi riguarda - aggiunge Roberto Tamagnini - posso solo ringraziare le forze dell'ordine, carabinieri e vigili del fuoco, e la protezione civile per il lavoro che hanno fatto e che stanno facendo tuttora".