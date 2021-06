Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Scuola Fabbriche, le rappresentanti di classe: "Manteniamo alta la guardia"

lunedì, 7 giugno 2021, 09:01

A seguito delle vicende riguardanti la scuola di Fabbriche, una parte delle rappresentanti di classe ha voluto fare il punto della situazione.



"Siamo stati colti di sorpresa dalla notizia della chiusura - esordiscono -. E sottolineamo, si parlava di chiusura e soppressione della sezione. Incontri con sindaco e preside ed i loro successivi interventi istituzionali, hanno portato ad avere garantito per il prossimo anno l’orario mattutino, forse (ma forse) il pomeriggio potrebbe essere coperto da un insegnante covid. Per questo li ringraziamo per l’impegno e per quello che hanno fatto. C’era nell’aria comunque malcontento".



"La garanzia di mezza giornata - incalzano - non è una soluzione che soddisfa a pieno, noi abbiamo i numeri minimi di iscrizioni, il territorio è veramente sfavorevole rispetto alle altre scuole, l’edificio è nuovo e la scuola è lodevole per i progetti che attua; soprattutto chiediamo la certezza che la nostra scuola rimanga registrata con il proprio codice meccanografico perché il prossimo anno si possano effettuare iscrizioni".



"Per questi motivi - concludono - abbiamo tirato in ballo Mario Puppa e Vittorio Fantozzi. Chiaramente non ne facciamo un colore politico, combattiamo, anzi, per mantenere viva questa risorsa in un territorio come il nostro. Seguirà un incontro in data 7 giugno, con il quale speriamo di chiarirci gli ulteriori dubbi e di avere maggiori certezze".