Garfagnana



Sette nuovi dirigenti infermieristici in servizio dalla prossima settimana

venerdì, 11 giugno 2021, 16:57

Da mercoledì 16 giugno prenderanno servizio sette nuovi “dirigenti di prossimità” di ospedale e territorio per la professione infermieristica e per gli operatori socio sanitari dell'Azienda USL Toscana nord ovest. In particolare sono stati nominati Andrea Caiazzo (Zona Elba), Roberto Montalbano (Zona Livorno), Davide Traballoni (Zona Val d’Era Alta Val di Cecina), Antonella Perini (Zona Pisana), Rosa Mila Mazzotti (Zona Lucca), Tiziana Nannelli (Zona Valle del Serchio) e Alessio Petronici (Zona Lunigiana).

“La presa di servizio di questi nuovi infermieri dirigenti – spiega Mirco Gregorini, direttore del dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche – rappresenta un potente rafforzamento per tutta l'organizzazione di prossimità della nostra Azienda. Questo ci permetterà di continuare nella realizzazione ancor più rapida dei tanti progetti condivisi con la direzione aziendale che insieme a noi ha creduto e sostenuto questa scelta considerando anche gli infermieri sempre più determinanti nelle strategie sanitarie presenti e future”.