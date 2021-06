Garfagnana



Soccorsi due escursionisti in difficoltà sul Monte Corchia

martedì, 15 giugno 2021, 12:36

La stazione di Querceta del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è intervenuta nella notte di lunedì nella zona del Monte Corchia. L’allarme è giunto dal rifugista del Del Freo, che attendeva due escursionisti partiti dal Rifugio Nello Conti (MS) e diretti alla Foce di Mosceta.



I due ragazzi, originari di La Spezia, per orientarsi hanno fatto affidamento ad una app sul telefono. In difficoltà nella ricerca della traccia del sentiero, dopo Fociomboli si sono divisi e uno di loro si è ritrovato in una zona impervia sulla parete nord del Monte Corchia. I soccorritori li hanno raggiunti e portati a Levigliani, dove hanno trovato ospitalità per la notte all’albergo Vallechiara.



Si raccomanda sempre di portare con sé una mappa cartacea e soprattutto una pila frontale. Questi due strumenti, anche se disponibili sugli smartphone (app e torcia), non possono mancare in fondo allo zaino di un escursionista, indipendentemente dal tragitto che si intende affrontare. È bene tenere disponibile il telefono solo per le comunicazioni e preservarne così la durata.