Garfagnana



Sospesi i lavori in difformità a Cava Cervaiole: intercettate cavità carsiche

martedì, 29 giugno 2021, 12:22

Con ordinanza n. 4 del 22 giugno 2021 il presidente del Parco Alberto Putamorsi blocca le lavorazioni in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale e dal nulla osta del Parco realizzate presso la cava Cervaiole (Seravezza), intimando il ripristino ambientale.

I controlli effettuati dal comando guardiaparco hanno rilevato rilevano che durante le fasi di lavorazione sono state intercettate cavità senza adottare le misure necessarie alla salvaguardia dell'ambiente ipogeo. In particolare, è stata intercettata una cavità carsica nel cantiere denominato "Russia" con apertura variabile da 10 a 45 cm e una profondità di circa 300 cm, con fondo che appare chiuso da detriti di varia misura. Secondo il verbale dei Guradiaparco non risultava attivata nessuna forma di tutela della cavità.

Da qui l'ordinanza con cui si ordina alla ditta Henraux spa proprietaria della cava la sospensione immediata di ogni attività di lavorazione nelle aree interessate dalla cavità carsica e la realizzazione immediata di ogni opera per la sua tutela, finalizzata soprattutto ad evitare che al suo interno si riversino materiali solidi e liquidi. Infine, l'ordinanza dispone la "la riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali" e "la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche" relativamente alle lavorazioni eseguite presso la cavità carsica in oggetto, in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale vigente.

La ditta ha 30 giorni di tempo per presentare al Parco il progetto di ripristino documentato da elaborati grafici e fotografici e 120 giorni di tempo per realizzare le opere.