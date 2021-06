Garfagnana : castiglione di garfagnana



Tamagnini: "Foro sulle Apuane? Basta prendere in giro i cittadini. Pensare a collegamenti con Modena e Aulla"

venerdì, 25 giugno 2021, 09:33

di daniele venturini

Confermato per il secondo mandato come consigliere di maggioranza di un piccolo comune, quello di Castiglione, certificato uno dei borghi più belli d'Italia, Roberto Tamagnini, nel suo curriculum, vanta anche un passato come consigliere provinciale. Da sempre sensibile alla situazione turistico-culturale della Valle del Serchio, La Gazzetta ha voluto intervistarlo in qualità di coordinatore del dipartimento cultura rurale regionale di Fratelli d’Italia.



Tamagnini, cosa ne pensa delle dichiarazioni del presidente Giani sul foro che dovrebbe collegare la Valle del Serchio alla Versilia?

Penso che non sia più il tempo di prendere in giro i cittadini della nostra Valle.

Si spieghi meglio



Credo che per il futuro ci sia bisogno di idee e progetti concreti e non di spot che servono per riempire le pagine dei giornali e poi muoiono lì. Come ha già detto il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, la Valle del Serchio ha bisogno di opere pubbliche di facile realizzazione.

Per esempio?

Il collegamento con Modena potrebbe essere un importante sbocco per la Garfagnana e sono convinto che potrerebbe attrarre turisti. Altro progetto potrebbe essere l’adeguamento della strada regionale che porta ad Aulla e all’autostrada. Questo adeguamento ci permetterebbe di raggiungere tutta la Lunigiana e il casello autostradale di Aulla in breve tempo.

Tamagnini, ma della Fondovalle che collega la Garfagnana a Lucca cosa ne pensa?

Quanti incidenti stradali, con morti e feriti, succedono ogni anno in questa strada? Troppi. In tante occasioni diventa una impresa spostarsi dalla Garfagnana per raggiungere Lucca e altre località. Le criticità sono molte. Devono essere risolte.

Allora cosa propone alla Regione?



Penso che su questi tre punti che ho appena menzionato si potrebbe aprire un dibattito con chi governa la Regione, ma non accetteremo le trovate pubblicitarie, buttate sulla stampa da un governatore che sembra non conoscere il territorio. Tra l’altro, molti esponenti, non tutti, del suo partito si sono detti contrari alla realizzazione del tunnel.

Tamagnini, dal punto di vista turistico cosa manca alla Garfagnana per fare un salto di qualità?



Sinceramente vedo la mia terra indietro di 30 anni rispetto ad altre realtà. Lo dico con grande rammarico.



Cosa serve secondo lei?



Non facciamo sistema sul territorio. Non abbiamo una strategia comune, tutti vanno in ordine sparso. Ognuno cura il suo orticello. Il marketing è inesistente.

Cosa pensa che si possa fare per migliorare la situazione?



Dobbiamo iniziare a fare sistema, come ho già detto. Le attività devono lavorare insieme agli enti. Bisogna fare investimenti importanti. I comuni della nostra Valle sono piccoli, non hanno le risorse necessarie per poter fare progetti singolarmente. A mio parere dobbiamo cercare di prendere il meglio da altre realtà dove il turismo funziona bene…

Intende che dobbiamo copiare?



Non bisogna vergognarsi nell’imparare a fare sistema da altre realtà che in questi anni hanno dimostrato di saper fare turismo e cultura. Prendiamo ad esempio il Trentino e il Friuli, due regioni bellissime, che hanno saputo fare squadra e “vendere” bene i loro prodotti.

Perché secondo lei da noi non succede?



Come ho detto ognuno vuole coltivare il suo orticello, non vi è una unione di intenti all’interno della nostra Valle. Il marchio Garfagnana è conosciuto anche fuori dalla Toscana, ma il turista che arriva da noi deve fare da se. Se un turista arriva con il treno da Lucca e scende a Castelnuovo, chi lo riceve? Cosa trova? Abbiamo il centro informazioni turistiche in centro Castelnuovo che è gestito da persone qualificate e fanno questo servizio in forma volontaria e con grande passione. Dobbiamo essere grati del servizio che svolgono. Ma tutto si ferma qui. Torno a ripetere: ci vogliono risorse che devono essere investite nel territorio, altrimenti non se ne esce.

Secondo lei la politica non mette impegno nel promuovere la Garfagnana – Mediavalle?



Lo ripeto ancora, la politica non mette l’impegno che dovrebbe per aiutare il turismo e la cultura nella Valle.

Tamagnini, lei come responsabile delle aree interne della Toscana per Fratelli d’Italia, cosa fa di concreto per aiutare queste realtà?



La ringrazio di questa domanda, perché mi da l’occasione di far conoscere l'impegno che sto mettendo, un impegno forte sulle aree interne, per la loro difesa. Penso alla sanità alle infrastrutture e, anche, su temi che per qualcuno possono essere più marginali, come la difesa dell’identità locali. Proprio pochi giorni fa ho partecipato a un webinar, dove si presentava un libro che si intitola “Peculiarità Locali”, dove si parla dell’importanza dell’identità locale nel nostro Paese in generale e in Garfagnana in particolare. Noi garfagnini siamo molto attaccati alla nostra cultura e alle nostre radici. In questo senso mi farò portatore verso i vertici del mio partito, per una proposta di legge regionale che vada nella direzione di salvaguardare la cultura locale.