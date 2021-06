Garfagnana



Tetti: "Traforo sulle Apuane? Una pietra tombale per la Valle del Serchio"

venerdì, 18 giugno 2021, 09:39

di daniele venturini

Eros Tetti, in qualità di presidente dell'associazione "Salviamo le Apuane", boccia l'ipotesi di un traforo sulle Apuane che collegherebbe la Valle del Serchio alla Versilia.



Che ne pensa della proposta del Pd toscano per una galleria che unisce la Valle del Serchio alla Versilia?

Prima di riflettere sulla possibilità di nuove strade di collegamento tra la Mediavalle/Garfagnana e la Versilia é fondamentale che ci si sieda per riflettere su quale visione si ha per il futuro di questo territorio. Oggi il parco delle Alpi Apuane, principale volano turistico locale, è completamente ostaggio della monocoltura del marmo e del carbonato di calcio, che sta distruggendo ecosistemi unici e impedendo lo sviluppo di altre economie. Prima di pensare a nuove strade di collegamento tra zone rurali e città, come di fatto è la Versilia, è fondamentale capire che idea di futuro si ha per il territorio.

Allora?

Fino ad oggi la Regione Toscana ha spinto quasi esclusivamente il comparto lapideo, di fatto impoverendo il resto del territorio, e lasciando gli altri comparti economici con il cerino in mano.

Si spieghi meglio

Come ci insegnano l'esperienza e la letteratura, collegare una zona forte e ricca con una zona disagiata e fragile porta solo al completo svuotamento e depauperamento della seconda. Saranno i garfagnini ad andare a comprare in Versilia, e non viceversa, e potenzialmente l'ospedale unico della Versilia potrebbe diventare l'ospedale di riferimento della Valle.

Mi sembra di capire che lei veda pochi vantaggi e molte incognite su questa proposta...

Quel collegamento, se non legato ad una forte strategia di rilancio territoriale, potrebbe diventare la pietra tombale della Valle del Serchio.

Tetti, lei ha dei timori per i danni che potrebbero essere provocati dalla galleria alle Apuane?

Senza nemmeno entrare nei potenziali danni ambientali dell'eventuale traforo, per il quale ci riserviamo di vedere i progetti, al momento possiamo dire che, senza un percorso di dismissione progressiva delle cave all'interno del parco e rilancio delle economie durevoli locali, ogni intervento è solo pura speculazione politica.

Secondo lei di cosa necessita il nostro territorio?

Il nostro territorio ha bisogno di altri tipi di interventi che aiutino l'economia locale a rialzarsi e ripartire dopo questo duro periodo di pandemia. A questa zona, polmone verde della Toscana, andrebbero riservate politiche che vanno in tutt'altra direzione e rispetto alla mobilità ricordiamo a Giani che in campagna elttorale, noi di Europa Verde, abbiamo presentato un vero e proprio progetto di mobilità leggera per il territorio con collegati veloci, usando metropolitane di superficie, che collegano come la Aulla Lucca, che colleghino tutta la Toscana nord in tempi rapidi. Non abbiamo bisogno di realizzare nuovi tunnel, ma ponti o di progetti ormai fuori tempo massimo che vadano a favorire ancora la mobilità su gomma!

Cosa vorrebbe che la Regione facesse in concreto?

Come detto, vorremmo vedere nel PNRR, in linea con le richieste dell'Europa e dell'agenda 2030.