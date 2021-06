Garfagnana



Traforo delle Apuane, la politica locale alza gli scudi

mercoledì, 16 giugno 2021, 15:36

di simone pierotti

L’idea di un collegamento rapido che unisca la Versilia alla Valle del Serchio attraverso un ipotizzato traforo sotto le Alpi Apuane, come era prevedibile, scatena le più disparate reazioni. Si va dallo scetticismo per un progetto peraltro nemmeno in fase embrionale, alla forte contrarietà, come quella del presidente della Provincia Luca Menesini che definisce il traforo “aberrante”.

“Sono contento di non essere il solo a pensarla così – esordisce Menesini. “Sì, lo dico senza mezzi termini, perché è aberrante. Soprattutto se detta così, senza alcun serio ragionamento sullo sviluppo della Valle del Serchio e dell'Alta Versilia. Sappiamo che queste due aree montane hanno bisogno, oltre che di crescita demografica, di occasioni di lavoro e servizi per i cittadini. I fondi europei del Pnrr possono essere un grande volano per il rilancio dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo per la valorizzazione di questi borghi storici. Questa deve essere la priorità e su questa priorità va impostata una visione che coinvolga tutti i cittadini. Prima che di nuove strade bisogna riflettere sui bisogni delle persone e dei territori: lo sviluppo locale, oggi, va a braccetto con la sostenibilità ed è un bene per tutti”.

Più cauto il giudizio del sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti: “Se la Regione deciderà di fare un progetto di fattibilità ovviamente lo valuteremo attentamente ma avendo ben presente che la priorità è la salvaguardia ambientale delle nostre Alpi Apuane, troppo spesso abusate in questi decenni. Chiarisco, se ce ne fosse ancora bisogno: la priorità è la salvaguardia delle nostre montagne, il resto delle considerazioni viene dopo”.

Non entra nel dettaglio il consigliere regionale Elisa Montemagni (Lega) ma non si esime da una stilettata al presidente Giani: “Tunnel sotto le Apuane? Tipica sortita ad effetto del Presidente Giani. Commentare il nulla diventa difficile. Capiamo perfettamente - afferma Elisa Montemagni - che i mezzi di comunicazione debbano riportare e talvolta anche dare risalto a determinate notizie, ma sinceramente, almeno al momento, ci appare davvero difficile analizzare quella che è solamente una mera ipotesi, senza alcun fondamento progettuale”.

“Abbiamo letto commenti tra i più disparati e controversi, sull’ipotesi della realizzazione di un tunnel sotto le Apuane -prosegue il consigliere- principalmente da esponenti di uno stesso partito, ovvero il Pd, ma di ciò non ci sorprendiamo affatto, visto lo scarso feeling, su varie tematiche, fra il Presidente Giani ed i suoi sodali.” “Insomma - precisa l’esponente leghista -il tutto è in una fase talmente embrionale che spendere fiumi di parole, ci parrebbe, al momento inopportuno.” “Attendiamo, quindi-conclude Elisa Montemagni-l’evolversi della questione, sempre che evolva, prima di esprimerci compiutamente in merito”.

Dal territorio arriva un appunto del consigliere comunale di Castiglione ed esponente di FdI Roberto Tamagnini: “Forse prima di sognare gallerie bisognerebbe mettere in sicurezza la Fondovalle che da Castelnuovo arriva a Lucca e che purtroppo versa in condizioni drammatiche. Ben vengano nuove infrastrutture con studi seri di fattibilità, ma nell’immediato bisogna fare quello che è mancato negli ultimi trent’anni: manutenzione e sicurezza”.