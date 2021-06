Garfagnana



Tragedia sulle Apuane: donna perde la vita cadendo in un canalone

domenica, 6 giugno 2021, 17:02

Un'altra tragedia sulle Apuane. Una donna di 46 anni, Chiara Galligani, nata a Pescia, ma residente a Chiesina Uzzanese, ha perso la vita stamattina, intorno alle 11.18, dopo essere caduta in un canalone sul monte Sagro. L’escursionista, che si trovava assieme al compagno sulla cresta dello Spallone, è caduta a valle per circa 300 metri andando ad arrestarsi a pochi metri dalla cava Saccagna.



Il compagno ha cercato immediatamente di raggiungerla. La squadra dei soccorritori, partita dal monte Sagro (sulla zona gravava una fitta nebbia) e Pegaso 3 si sono diretti sul target, ma purtroppo i traumi riportati nella caduta sono stati fatali.



Sul posto polizia, vigili del fuoco, con proprio elicottero, soccorso alpino e l'elisoccorso Pegas che, a causa delle nuvole basse, è potuto atterrare solo nel pomeriggio. L'intervento è stato lunghissimo ed è tuttora in corso, dopo la constatazione del decesso da parte dei sanitari. In attesa del nullaosta alla rimozione della salma da parte dall’autorità giudiziaria (che si sta portando sul posto), il corpo della donna verrà trasportato a valle con i mezzi dal versante delle cave.



Chiara Galligani era molto conosciuta a Lucca dove aveva frequentato, da studentessa, il liceo artistico statale di via Fillungo. Lavorava alla B.F.G. Rapp. Ind.li s.r.l., azienda con sede a Lappato sulla via Pesciatina.