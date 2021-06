Garfagnana



Un tunnel per collegare la Valle del Serchio alla Versilia: c'è l'ipotesi sul tavolo

martedì, 15 giugno 2021, 16:06

di simone pierotti

Un progetto? Un sogno? La Regione sta pensando ad un tunnel sotto le Alpi Apuane che colleghi la Valle del Serchio alla Versilia o meglio, l’avveniristica ipotesi sarebbe sui tavoli del palazzo fiorentino. A svelarlo è stato il consigliere regionale Mario Puppa tramite la propria pagina social e già si è scatenata la discussione. Un’opportunità per lo sviluppo del territorio o un’opera dannosa per l’ambiente? Al momento non c’è nessun progetto in campo, ma soltanto un’idea ambiziosa da sviluppare.

“Si tratta di un’ipotesi – ci spiega Mario Puppa – sulla quale la Regione Toscana sta facendo e farà delle valutazioni, un’idea tra le tante su cui confrontarci. Sono diverse le idee progettuali da valutare e che potrebbero beneficiare dei fondi europei, sarebbe un risultato eccezionale poter realizzare un progetto per lo sviluppo del nostro territorio”.

Inevitabile che la discussione prenderà vita, al di fuori del palazzo … “Ripeto, si tratta di un’idea, una delle tante, da sviluppare. Dovranno essere verificati gli aspetti economici, progettuali, di fattibilità ambientale, il rapporto tra costi e benefici. Quando avremo un quadro preciso, potremo valutare tutti i pro e tutti i contro. Non si tratta di mettere in crisi in sistema, ma ci deve essere la responsabilità per valutare tutte le ipotesi, personalmente sarei il primo ad oppormi ad un progetto non sostenibile e compatibile con uno sviluppo consono del territorio”.

Qualcuno ha già sventolato il vecchio progetto del traforo del Tambura, parallelismi? “Direi che sono cose differenti, ora si sta parlando di collegare due aree della nostra provincia. Vorrei comunque tranquillizzare i cittadini, il progetto non è nulla di alternativo a quella che è la viabilità ordinaria, per quale sono garantiti gli investimenti e le manutenzioni di sempre”.