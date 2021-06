Garfagnana



Una nuova avventura chiamata… alpaca

giovedì, 10 giugno 2021, 15:02

Clara Pelliccioni Marazzini, che gestisce l’azienda agricola “Residenza Amola”, nel comune di San Romano in Garfagnana, racconta la nuova avventura intrapresa che rappresenta la realizzazione di un sogno. In realtà di tratta di un progetto appena iniziato ma con grande entusiasmo, ovvero l’acquisto di due splendidi esemplari di alpaca.

“Da anni – spiega - guardavo con curiosità documentari, leggevo libri che mi incuriosivano e allo stesso tempo mi domandavo perchè non concretizzare e scoprire questi animaletti buffi e curiosi chiamati alpaca. Un giorno, d’accordo con la mia famiglia, siamo partiti e siamo approdati in questo luogo chiamato “Pian degli alpaca Tarquinia”. Qua abbiamo conosciuto due persone eccezionali, Michele Belli e Moira, che ci hanno fatto conoscere questi animali. Ce ne siamo subito innamorati, acquistandone due, Semmy e Sansone”.

Questo il punto di partenza. “Per il momento il nostro progetto parte con loro, in seguito la Residenza si organizzerà per fare passeggiate con bambini. Ogni volta che ti viene chiesto se vuoi raggiungere un tuo sogno, rispondi "certo che posso", poi datti da fare e scopri quanto è meraviglioso. La vita è ciò che facciamo, è sempre stato e sempre sarà, finchè porterai un sogno nel cuore, non prederai mai il senso della vita. Questo è il mio regalo per te cara mamma Maurizia, questo è il nostro progetto e sono profondamente addolorata per non averlo potuto realizzare prima!

Ringrazio fin da ora la mia famiglia che mi supporta nelle mie scelte. Un particolare ringraziamento va a mio marito Riccardo, al mio papà Nando, ai miei fratelli Gabriele e Tommaso che mi hanno aiutato e supportato in questa nuova avventura chiamata alpaca. Ringrazio anche Tobia e Nicoletta, miei figli, Rossana, mia cognata, con mio nipote Sebastiano, e mio fratello Giulio, con il marito Leonardo e soprattutto l’amato fratellone Vincenzo, che ci fa andare avanti con il suo amore incondizionato, e la piccola di casa Rosà” conclude Clara.