Garfagnana



Unione dei comuni: bando per il sostegno alle associazioni

martedì, 1 giugno 2021, 15:29

L’Unione Comuni anche per il 2021 ha previsto in bilancio i fondi per il sostegno ai progetti delle associazioni e predisposto il relativo bando. Il presidente dell’Unione ha ritenuto importante - in questo anno ancora pesantemente interessato dall’emergenza Coronavirus - dare un segnale di speranza anche attraverso questo tipo di opportunità, che vuole essere un messaggio per far sì che le Associazioni non rinuncino a programmare per la crescita del territorio.

Questa iniziativa andrà quindi, come ogni anno, a sostenere un programma annuale di interventi che prevede l’assegnazione di contributi a favore di associazioni e Pro Loco, senza scopo di lucro, che presenteranno progetti e attività di rilevante interesse intercomunale, di ampio respiro e coinvolgimento di area, nell’ambito di iniziative di carattere culturale, ricreativo/sportivo, volontariato sociale e civile, interesse generale, per i quali l’Ente ha stanziato 20.000 euro, che andranno a sostenere attività da realizzare entro la fine del 2021.

Il relativo bando prevede la concessione di contributi da un minimo di 300 euro a un massimo di 5.000 euro e verranno sostenuti progetti relativi a organizzazione di eventi, interventi sociali e di promozione del territorio, formazione, iniziative di pubblica utilità, progetti per il miglioramento dell’attività a carattere pubblico gestita dall’associazione. Nella valutazione dei progetti sarà tenuto conto dei seguenti aspetti: rilevanza e qualità per il territorio, significativa promozione esterna del territorio stesso, capacità di comunicazione e chiarezza descrittiva, iniziative continuative, rispetto a quelle con carattere più estemporaneo ed occasionale, iniziative che intervengono su particolari problemi del territorio: sociali, culturali, ambientali, innovatività, collaborazione tra più associazioni e/o Enti. Pertanto si invita a valutare attentamente la consistenza del progetto da presentare, evitando di inviare istanze che non presentano requisiti di ammissibilità. Una apposita commissione tecnica nominata dalla Giunta valuterà i progetti assegnando i punteggi e stilando una graduatoria.

Il presidente Andrea Tagliasacchi esprime la propria soddisfazione perché, ancora una volta, l’Unione è riuscita a mettere in bilancio la possibilità di intervenire a sostegno di tutti coloro che si muovono al rafforzamento del Capitale Sociale della Garfagnana, una realtà attiva e capillarmente presente sul territorio, che ora come non mai fa sentire la sua importanza, stimolando al lavoro di squadra e ad una nuova dimensione di eventi ed attività che saranno capaci di promuovere la Garfagnana nel suo insieme grazie ai tanti volontari, vera anima del nostro territorio.

Il bando – con scadenza il 21 giugno p.v. - è disponibile sul sito www.ucgarfagnana.lu.it alla sezione “TRASPARENZA” https://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=27

La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente nelle seguenti modalità: - per posta raccomandata, tramite PEC, consegna a mano. Per informazioni e chiarimenti info@ucgarfagnana.lu.it - tel. 0583 644911.