Garfagnana



Vagli, la minoranza contesta la convocazione del consiglio e scrive al prefetto

mercoledì, 23 giugno 2021, 18:47

Il gruppo di minoranza comunale di Vagli Sotto torna a porre l’attenzione sugli usi civici, che la Regione aveva riconosciuti alla popolazione per quanto riguarda l’utilizzo del bosco, pesca e escavazione.

“Riguardo a questo ultimo a Vagli prima della legge del 1998 vi erano tre attività in essere, La Coop. Apuana, la società che aveva in concessione la località denominata Fossa dei Tomei, e la Luana Marmi, finchè non sono state rilasciate altre autorizzazioni. Le cave della cooperativa Apuana sono al momento sotto sequestro giudiziario e nessuno può dire se e quando i lavoratori potranno tornare nelle loro cave”.

La minoranza ha richiesto al sindaco la convocazione urgente di un consiglio comunale per informare sulla situazione della coop Apuana: “il consiglio è stato convocato – si legge nella nota dell’opposizione - solo all’ultimo istante utile, anche violando comunque la prassi dei tre giorni liberi prima della data utile. Il Sindaco, in palese violazione dell’art.38 comma 7 D.lgs 267/2000, ha fissato l’ora di svolgimento del consiglio ad un orario di lavoro nel mezzo della settimana lavorativa; il consiglio è stato fissato da remoto e non in presenza, nonostante vi sia stato il passaggio in “Zona Bianca”.

“A questo punto – conclude la minoranza –abbiamo provveduto a scrivere al Prefetto di Lucca perché provveda a invitare Lodovici a riconvocare il consiglio per altra data, in presenza sia dei consiglieri eletti che, come sopra detto, della popolazione nei limiti specificati”.