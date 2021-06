Garfagnana



Villa Collemandina, inaugurazione C.O.C.: tutta la gioia dei volontari

venerdì, 4 giugno 2021, 18:29

C’è grande soddisfazione ed orgoglio tra quanti hanno contribuito, in questi quattro anno, alla nascita e alla crescita del gruppo volontario di Protezione Civile di Villa Collemandina. La recente inaugurazione della sede del C.O.C. è l’ultimo tassello di una bella storia, quella di un gruppo nato soltanto quattro anni fa. Oggi il gruppo volontario di Villa Collemandina, sezione locale degli Autieri d’Italia della Garfagnana, garantisce il proprio servizio su tutte le frazioni del comune e con personale preparato per ogni tipo di emergenza.

Come ci spiega la responsabile Maria Teresa Nelli “Siamo molto soddisfatti, siamo partiti dal nulla, siamo cresciuti progressivamente, sia come numero che come formazione e preparazione, svolgendo vari corsi legati alle emergenze. Ci siamo dotati di attrezzature, per esempio le radioline, di nostra iniziativa”. Del gruppo fa parte anche Alberto Comparini, consigliere comunale e volontario: “Ci tengo a ringraziare diverse persone, tra cui Mauro Giannotti e Vincenzo Suffredini per la formazione del personale, l’Anai che ci ha supportato, i volontari di Villa Collemandina che hanno creduto in questo progetto, sempre in evoluzione e crescita. Per questo invitiamo la popolazione, in particolare i giovani, ad aderire. Grazie all’amministrazione comunale, ed anche a tutti quei volontari provenienti da altre zone che ci hanno aiutato in occasione della recente emergenza neve”.

L’obiettivo di coprire tutte le zone del territorio, pertanto, si può dire raggiunto: il gruppo è a disposizione del sindaco, primo responsabile, e dell’Ufficio Tecnico, diretto dal preparato arch. Pacifico Fanani.