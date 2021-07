Garfagnana



15 milioni per il miglioramento e la qualità dell’abitare in Valle del Serchio

giovedì, 22 luglio 2021, 16:10

Il progetto “Abitare la Valle del Serchio”, promosso in maniera unitaria dalle Unioni Comuni Garfagnana e Media Valle del Serchio, è risultato tra i destinatari del finanziamento nell’ambito del Programma PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) bandito dal Ministero delle infrastrutture e con i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), sul miglioramento della qualità della vita e la riqualificazione dei centri storici dei comuni componenti.

Si tratta di un progetto diffuso, costituito da 39 interventi sul territorio - per un totale di oltre 15 milioni di euro - per migliorare la qualità dell'abitare nei borghi della valle, con il coinvolgimento dei 19 Comuni, promosso dalle due Unioni e coordinato dall’Assessore dell’Unione Comuni Garfagnana Sindaco del Comune di Minucciano Nicola Poli. Selezionato a febbraio 2021 da Regione Toscana per partecipare alla fase nazionale presso il Ministero, si integra con gli obiettivi della Strategia Nazionale delle Aree Interne e dalla programmazione LEADER che interessa tutta l’area e riguarda, in particolare, interventi di edilizia residenziale sociale, riqualificazione di numerose aree pubbliche e rigenerazione di spazi destinati a servizi e nuove funzioni.

Del resto la Valle del Serchio con le sue caratteristiche socio economiche, storico, culturali, morfologiche e ambientali incarna pienamente il potenziale di sviluppo di nuovi paradigmi dell’abitare. Si tratta di territori che la pandemia ha riportato al centro dell’attenzione con il rischio che divengano la semplice trasposizione delle politiche urbane che hanno caratterizzato lo sviluppo e l’impostazione “metropolitana”. Gli interventi di rigenerazione urbana, di realizzazione di spazi per l’accesso ai servizi a distanza e per la fruizione di azioni di inclusione, formazione, ricreative, centri di socializzazione previsti dalla proposta progettuale al servizio dei cittadini e soprattutto dei giovani, creeranno le condizioni di miglioramento della qualità della vita favorendo l’ “abitare” e il ”vivere” il territorio.

“L'Unione Comuni Garfagnana e l'Unione Comuni Media Valle si sono unite con un obiettivo ambizioso e di forte impatto sulle comunità, così diverse e al tempo stesso così simili” – afferma il Presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi – “raggiungendo così un grande risultato che premia l’impegno profuso in questi anni dalle Unioni nella stesura di strumenti di pianificazione urbanistica intercomunale e nelle strategie di sviluppo condiviso quale l’Ambito Turistico.”

“Per la Valle del Serchio questo progetto di area vasta che supera i confini comunali avrà un impatto molto rilevante” – aggiunge il Presidente dell’Unione Comuni Media Valle Marco Remaschi - "Abitare la Valle del Serchio è un sistema integrato di interventi che potrà migliorare la qualità della vita di coloro che da sempre abitano i nostri bellissimi borghi, ma anche di coloro che sceglieranno di abitarci o, come spesso capita, di farci ritorno, rafforzando così un’identità di territorio complessiva ricca di bellezze artistiche, storiche, architettoniche e ambientali da rafforzare e valorizzare. Ringrazio il mio predecessore Patrizio Andreuccetti per aver dato l’impulso nel suo mandato a una partecipazione che ha portato un simile risultato”.

I Presidenti, congiuntamente ai Sindaci dei Comuni componenti le Unioni, esprimono un sentito ringraziamento alla Regione Toscana per aver creduto nella bontà del progetto ed in particolare all’Assessore Stefano Baccelli per l’impegno profuso per l’attenzione resa ai territori più marginali delle aree interne. Ringraziano Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ERP Lucca, Fondazione CASA Lucca, Gal Montagnappennino e le molte associazioni del territorio per aver dato immediata adesione all’iniziativa e colgono l’occasione per evidenziare la professionalità espressa dalle strutture tecniche delle Unioni e dei Comuni e dai professionisti incaricati.

VIDEO: https://www.intoscana.it/it/dettaglio-video/rigenerazione-urbana-il-progetto-abitare-la-valle-del-serchio/