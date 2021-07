A Gallicano la presentazione del libro "Il Dio Vaccino"

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 16 luglio 2021, 20:21

Dopo il ripristino del "primo itinerario", della durata di un'ora, riaperto al pubblico a partire dal 26 aprile dopo la lunga chiusura dovuta al Covid, è di nuovo possibile visitare anche il "secondo itinerario" (durata due ore) che si spinge fino al fiume sotterraneo, ed il "terzo itinerario" (visita completa...

venerdì, 16 luglio 2021, 17:08

Anche questo weekend la Lega scende in piazza con i suoi gazebo per raccogliere le firme per la riforma sulla giustizia. Lo ricorda il commissario provinciale Riccardo Cavirani

venerdì, 16 luglio 2021, 16:15

Appuntamento dal 20 al 25 luglio a Lucca, nella Piana e in Garfagnana sui cammini medievali

venerdì, 16 luglio 2021, 15:36

Buoni i risultati di bilancio 2020 del gestore idrico GAIA S.p.A.: l'assemblea dei soci, riunitasi stamani 16 luglio in videoconferenza, ha approvato l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 con un positivo di oltre un 1 milione di euro, a conferma di un costante miglioramento economico e di gestione della società

venerdì, 16 luglio 2021, 13:36

Ancora pioggia e temporali previsti su gran parte della Toscana fino alle 22 di stasera 16 luglio. In base al bollettino emesso dalla sala operativa della protezione civile regionale, sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco sulle zone occidentali

venerdì, 16 luglio 2021, 12:46

Sono 26 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati oggi (16 luglio) in provincia di Lucca. Quattro di questi in Valle del Serchio: Molazzana 2, Castiglione di Garfagnana 1, Barga 1