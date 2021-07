A Molazzana un incontro sulla sanità

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 26 luglio 2021, 17:34

Dopo le critiche mosse al comune per aver permesso la presentazione del libro "Il Dio Vaccino", il gruppo di minoranza 'Uniti per Gallicano' torna alla carica avendo saputo di un nuovo imminente incontro sullo stesso tema

lunedì, 26 luglio 2021, 16:58

Nuovo decreto legge Covid. I dubbi di Confartigianato sul ‘Green pass’ nelle parole di Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Imprese Lucca

lunedì, 26 luglio 2021, 16:48

Questa mattina i residenti casolini e garfagnini che hanno voluto assistere all'inizio dei lavori della chiusura del ponte sull’Aulella della SR 445 Garfagnana, si sono trovati davanti a una totale disorganizzazione nell’avvio dei lavori

lunedì, 26 luglio 2021, 14:25

Temporali forti previsti per oggi 26 luglio nelle aree interne centro orientali della Toscana, mentre domani 28 luglio, da mezzanotte fino alle 18, i rovesci e i temporali sparsi si concentreranno sulle zone di nord ovest dove potranno localmente risultare forti, in particolare in Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e...

lunedì, 26 luglio 2021, 10:41

In provincia di Lucca, oggi (26 luglio), si registrano 35 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 6 Villa Collemandina, 1 Sillano-Giuncugnano, 3 Castelnuovo di Garfagnana, 1 Borgo a Mozzano

lunedì, 26 luglio 2021, 10:37

L’Assemblea dei Soci del GAL Montagnappennino, riunitasi nel pomeriggio di ieri in modalità mista, online e presso la sede del GAL in Borgo a Mozzano, ha riconfermato con voto palese ed unanime Marina Lauri, alla presidenza della società