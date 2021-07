Garfagnana : gallicano



Aiuta un'anziana a portare la spesa in auto e viene aggredita da un richiedente asilo

giovedì, 1 luglio 2021, 19:56

di daniele venturini

Nella mattinata di ieri (30 giugno), presso il parcheggio della Conad di Gallicano, si è verificato un episodio molto increscioso: un extracomunitario ha avuto un diverbio con una dipendente del supermercato.



La donna stava aiutando una signora anziana a portare la spesa nell'auto, quando lo straniero, avvicinandosi a lei, le avrebbe detto che non rientrava nelle sue mansioni aiutare i clienti a sistemare la spesa. La donna, senza farsi intimidire, avrebbe risposto per le rime al cittadino extracomunitario, il quale ha reagito sputandole addosso.



Sono stati chiamati i carabinieri della compagnia di Castelnuovo che, in breve tempo, sono giunti sul posto ed hanno provveduto ad identificare lo straniero. A seguito di un controllo è risultato che il cittadino nigeriano, richiedente asilo, conosciuto alle forze di polizia, aveva il permesso di soggiorno scaduto. Per questo verrà denunciato all'autorità giudiziaria.



La dipendente Conad ha presentato una denuncia-querela ai carabinieri di Gallicano per ingiurie (lo sputo è equiparato a ingiuria, reato che è stato depenalizzato, ndr). Questo episodio di 'ordinaria follia' presumibilmente è scaturito dal fatto che lo straniero stazionava nel parcheggio del supermercato per accompagnare donne o persone anziane alle loro auto con la spesa per poi ricevere una sorta di "mancia" in cambio. In questo caso la zelante impiegata avrebbe disturbato il "lavoro" del cittadino straniero e, probabilmente, per questo motivo quest'ultimo si sarebbe scagliato con rabbia contro di lei.



L'episodio ha suscitato stupore e sconcerto tra i clienti e i dipendenti del supermercato. La comunità di Gallicano ha espresso solidarietà alla lavoratrice aggredita.