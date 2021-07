Garfagnana



Al via il 'Festival del Pellegrinaggio': tappa in Garfagnana

venerdì, 16 luglio 2021, 16:15

Presentata stamattina a Palazzo Orsetti la prima edizione del Festival del Pellegrinaggio: un nuovo appuntamento che coinvolge tutto il territorio della provincia di Lucca, teso al recupero e alla valorizzazione degli storici cammini medievali, che si terrà dal 20 al 25 luglio. La manifestazione è organizzata con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Lucca.

Alla presenza dell’assessora Ilaria Vietina del Comune di Lucca e l’assessore Simona Girelli del Borgo a Mozzano, coinvolti nell’iniziativa, è stato illustrato il ricco calendario degli eventi. Presenti anche Federico Fioravanti del Festival del Medioevo, Francesco Cellai dell’Istituto storico lucchese – sezione di Ponte a Moriano, Antonella Giusti e Lisa Morotti dell’Ufficio turismo del Comune di Lucca e i relatori Ilaria Sabatini e Alessandro Bedini.

“L’interesse intorno agli storici cammini medievali – spiega l’assessora Ilaria Vietina – sta registrando una crescita costante e questi percorsi rappresentano oggi uno strumento fondamentale per la valorizzazione dei territori coinvolti, attraverso una sinergia a tutti i livelli con gli enti, le associazioni, gli storici del nostro territorio. La nostra provincia è attraversata dalla via Matildica del Volto Santo e la via del Volto Santo e grazie alla collaborazione col Festival medievale di Gubbio, al quale siamo stati invitati due anni fa, abbiamo voluto dedicare un appuntamento specifico a questi due itinerari, con una serie di approfondimenti in tutti i comuni coinvolti dal cammino. È intenzione dell’amministrazione far diventare questa manifestazione un appuntamento fisso per il nostro territorio. La nostra città era un punto di riferimento importante nel Medioevo come collegamento e, se questo fatto è ormai noto rispetto alla via Francigena, per ciò che riguarda la Via Matildica è necessario proseguire ancora le opere di studio.”.

IL PERCORSO. Lo storico itinerario della via Matildica del Volto Santo e della Via del Volto Santo è dedicato alla scoperta dei territori di Matilde di Canossa e collega la città di Mantova a Lucca: è lungo 285 chilometri e attraversa, in 11 tappe, il territorio di 3 regioni italiane (Lombardia, Emilia Romagna e Toscana).

IL FESTIVAL. In un ideale cammino di cinque giorni, è previsto un ricco calendario incontri di divulgazione storica aperti al pubblico, animati da presentazioni di libri, visite guidate a musei e un’escursione lungo un tratto della via Matildica del Volto Santo.

Il festival sarà inaugurato martedì 20 luglio, alle ore 17 presso la ex Casa del Boia, oggi sede del Via Francigena entry point museum, con un incontro di divulgazione storica, aperto al pubblico. La serata, coordinata dal direttore del Festiva del Medioevo, Federico Fioravanti, si aprirà con l’intervento dell’assessora Ilaria Vietina che, successivamente, lascerà la parola a Monsignor Paolo Giulietti, Raffaele Savigni, Alessandro Bedini e Franco Cardini. Alle ore 21, sempre presso l’ex Casa del Boia, sarà presentato l’ultimo libro della storica e ricercatrice Ilaria Sabatini, dedicato ai pellegrinaggi fiorentini. La serata si conluderà alle ore 22, con la visita guidata al Via Francigena entry point museum.

Mercoledì 21 luglio il festival inizierà il suo cammino itinerante da Sesto di Moriano e il giorno successivo farà tappa a Bagni di Lucca. Il 23 luglio appuntamento a San Romano in Garfagnana, il 24 luglio nella mattina escursione lungo a Via Matildica e del Volto Santo a Borgo a Mozzano e nel pomeriggio a Porcari si parlerà di Matilde di Canossa e della viabilità medievale. Il festival si concluderà domenica 25 luglio a Pieve Fosciana con un’altra escursione sulla via Matildica e del Volto Santo.

Tutti gli incontri sono gratuiti e fino a esaurimento dei posti disponibili.

La prenotazione per la serata di apertura di martedì 20 luglio può essere effettuata con una mail all’indirizzo info@viafrancigenaentrypoint.eu o attraverso il numero 334.1046719.