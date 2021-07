Alla scoperta delle storie del territorio di Piazza al Serchio

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 24 luglio 2021, 17:31

Da lunedì 26 luglio la strada SS 445, di competenza provinciale, sarà completamente chiusa al traffico veicolare, per almeno 10 giorni lavorativi, con conseguente interruzione dei collegamenti tra la valle Lunigiana e la Garfagnana ed utilizzo di strade secondarie

sabato, 24 luglio 2021, 11:38

In Valle del Serchio sono 14: 3 Pieve Fosciana, 1 Vagli Sotto, 1 San Romano in Garfagnana, 4 Castelnuovo di Garfagnana, 1 Castiglione di Garfagnana, 1 Minucciano, 1 Pescaglia, 1 Coreglia Antelminelli, 1 Barga

sabato, 24 luglio 2021, 08:30

Buona cucina, belle passeggiate, un percorso estivo all’interno del bosco con tavolini e aree attrezzate, varie alternative per fare sport, insomma Il Casone è il luogo ideale per le famiglie ma anche le persone di una certa età, per riposare e rilassarsi dopo un inverno passato in città

venerdì, 23 luglio 2021, 17:37

Cresce di giorno in giorno il pubblico del Graal Cult Fest, coinvolgendo visitatori e abitanti entusiasti in una programmazione sempre più incalzante e animata

venerdì, 23 luglio 2021, 16:00

La Fondazione Banca del Monte di Lucca organizza una serie di eventi per celebrare il centenario della scomparsa di Alfredo Caselli (1921-2021), personaggio di spicco della città in rapporto alla sua storia culturale e alle vicende biografiche e artistiche in particolare di Giovanni Pascoli e Giacomo Puccini

venerdì, 23 luglio 2021, 15:56

La provincia continua a lavorare per il rilancio storico-culturale della struttura grazie anche alla collaborazione con l'Università di Pisa e ai progetti finanziati dall'UE